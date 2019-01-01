Преимущества получения государственных услуг в электронном виде

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Преимущества получения государственных услуг в электронном виде
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Сегодня пользователи сети «Интернет» имеют открытый доступ к самостоятельному получению и использованию нужной информации.

            С целью размещения государственных услуг на одном сайте создан портал gosuslugi.ru, на котором представлены услуги всех ведомств.

            На портале «Государственные услуги» размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания государственных услуг, в том числе и в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, представлены образцы документов, ссылки на серверы государственных учреждений и ведомств.

5 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 

ШАГ 1. Зайти на информационный портал «Государственные услуги» по адресу: gosuslugi.ru,

ШАГ 2. Зарегистрируйся в «Личном кабинете»

ШАГ 3. Получи пароль доступа в «Личный кабинет»

ШАГ 4. Войди в «Личный кабинет», заполни анкету и выбери услугу

ЩАГ 5. В «Личном кабинете» вы можете отслеживать ход предоставления выбранной государственной услуги.

 

            Законодательством Российской Федерации предусмотрено обращение за государственными услугами в сфере занятости населения с использованием:

  - федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу в сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru;

- региональной информационной системы автономного округа «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по адресу в сети «Интернет» - www. 86.gosuslugi.ru;

- официального сайта Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу в сети «Интернет» - www.deptrud.admhmao.ru

 

            К преимуществам подачи заявлений через портал «Государственные услуги» можно отнести:

            - отсутствие очередей, возможность направления заявления на получение услуги не выходя из дома;

            - предварительная проверка правильности заполнения документов, что позволит исключить многократные обращения к специалисту;

            - услуги доступны в отдаленных населенных пунктах с трудной транспортной схемой.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» информирует работодателей о возможности предоставления сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в органы службы занятости через Интерактивный портал.

Основные преимущества Интерактивного портала:

- обеспечивает удобное и бесплатное для работодателей электронное взаимодействие со службой занятости;

- для представления отчетов не требуется приобретения, установки электронной подписи и дополнительного программного обеспечения. Работа ведется через Интернет-Браузер;

- заполнение отчетов обеспечивается в формах, соответствующих документах на бумажных носителях;

- заявленная вакансия будет доступна не только в указанном центре занятости, а и во всех центрах занятости населения.

Регистрация на Интерактивном портале позволит работодателям обращаться в службу занятости населения для получения государственных услуг в электронном виде, а также представлять предусмотренные законодательством сведения непосредственно через подсистему.

Работодатели могут полностью перейти на электронное взаимодействие со службой занятости население, используя сервисы «Личного кабинета работодателя».

Приглашаем граждан и работодателей к сотрудничеству и использованию возможности быстрого и удобного электронного взаимодействия с центром занятости через Интерактивный портал.

Если Вы уже зарегистрированы на Едином портале государственных услуг в качестве юридического лица, либо его представителя, либо имеете электронную цифровую подпись, полученную в удостоверяющем центре спецоператора связи, то для входа на Интерактивный портал необходимо нажать кнопку «Вход» через портал «Государственные услуги» и войти в Личный кабинет, используя имеющиеся у Вас регистрационные данные.

Для создания Личного кабинета организации, работодателю необходимо зарегистрироваться в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения».

Контактное лицо: Алавердова Наталья Альбертовна, заместитель начальника отдела по работе с работодателями, тел.: 8 (3467) 32-05-15.

 

            Об услугах службы занятости вы можете узнать по телефону «горячей линии»: 8(3467) 32-05-17, а также на информационных стендах, в информационных терминалах в Ханты-Мансийском центре занятости населения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.12, 1 этаж.

           

Государственная служба занятости населения

все услуги оказывает БЕСПЛАТНО!

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 11/20/2019 - 09:42

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