Преимущества получения государственных услуг в электронном виде

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Сегодня пользователи сети «Интернет» имеют открытый доступ к самостоятельному получению и использованию нужной информации.
С целью размещения государственных услуг на одном сайте создан портал gosuslugi.ru, на котором представлены услуги всех ведомств.
На портале «Государственные услуги» размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания государственных услуг, в том числе и в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, представлены образцы документов, ссылки на серверы государственных учреждений и ведомств.
5 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ШАГ 1. Зайти на информационный портал «Государственные услуги» по адресу: gosuslugi.ru,
ШАГ 2. Зарегистрируйся в «Личном кабинете»
ШАГ 3. Получи пароль доступа в «Личный кабинет»
ШАГ 4. Войди в «Личный кабинет», заполни анкету и выбери услугу
ЩАГ 5. В «Личном кабинете» вы можете отслеживать ход предоставления выбранной государственной услуги.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено обращение за государственными услугами в сфере занятости населения с использованием:
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу в сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru;
- региональной информационной системы автономного округа «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по адресу в сети «Интернет» - www. 86.gosuslugi.ru;
- официального сайта Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу в сети «Интернет» - www.deptrud.admhmao.ru
К преимуществам подачи заявлений через портал «Государственные услуги» можно отнести:
- отсутствие очередей, возможность направления заявления на получение услуги не выходя из дома;
- предварительная проверка правильности заполнения документов, что позволит исключить многократные обращения к специалисту;
- услуги доступны в отдаленных населенных пунктах с трудной транспортной схемой.
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» информирует работодателей о возможности предоставления сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в органы службы занятости через Интерактивный портал.
Основные преимущества Интерактивного портала:
- обеспечивает удобное и бесплатное для работодателей электронное взаимодействие со службой занятости;
- для представления отчетов не требуется приобретения, установки электронной подписи и дополнительного программного обеспечения. Работа ведется через Интернет-Браузер;
- заполнение отчетов обеспечивается в формах, соответствующих документах на бумажных носителях;
- заявленная вакансия будет доступна не только в указанном центре занятости, а и во всех центрах занятости населения.
Регистрация на Интерактивном портале позволит работодателям обращаться в службу занятости населения для получения государственных услуг в электронном виде, а также представлять предусмотренные законодательством сведения непосредственно через подсистему.
Работодатели могут полностью перейти на электронное взаимодействие со службой занятости население, используя сервисы «Личного кабинета работодателя».
Приглашаем граждан и работодателей к сотрудничеству и использованию возможности быстрого и удобного электронного взаимодействия с центром занятости через Интерактивный портал.
Если Вы уже зарегистрированы на Едином портале государственных услуг в качестве юридического лица, либо его представителя, либо имеете электронную цифровую подпись, полученную в удостоверяющем центре спецоператора связи, то для входа на Интерактивный портал необходимо нажать кнопку «Вход» через портал «Государственные услуги» и войти в Личный кабинет, используя имеющиеся у Вас регистрационные данные.
Для создания Личного кабинета организации, работодателю необходимо зарегистрироваться в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения».
Контактное лицо: Алавердова Наталья Альбертовна, заместитель начальника отдела по работе с работодателями, тел.: 8 (3467) 32-05-15.
Об услугах службы занятости вы можете узнать по телефону «горячей линии»: 8(3467) 32-05-17, а также на информационных стендах, в информационных терминалах в Ханты-Мансийском центре занятости населения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.12, 1 этаж.
Государственная служба занятости населения
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