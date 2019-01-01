Московское шоу ростовых кукол «Щенки спешат на помощь»

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Московское шоу ростовых кукол «Щенки спешат на помощь»

По мотивам мультфильма «Щенячий Патруль». 

«Щенячий патруль» - Это команда отважных щенят которые всегда готовы прийти на помощь каждому кто окажется в беде.

В нашей команде, на сцене, вы увидите Зика Райдера, озорного десятилетнего мальчика, и его верных и отважных друзей-щенков: Маршала, Гонщика, Крепыша, Скай, Эверест, Мэра Гудвэй и её любимицу курочку Циполетту.

Их главная миссия — защита Бухты Приключений и её жителей от всевозможных напастей.

Вначале, Команда Спасателей научит играть в Тяв-Тяв-Буги, потом помогут Меру Гудвей в получении посылки, при этом починят рельсы, спасут Циполетту, разоблачат жутко смешного призрака.

Все юные зрители будут увлечены интереснейшей шоу программой и играми с отважной командой спасателей.

В конце представления каждый желающий зритель может сделать фото на память с любимыми героями!

Фабрика проектов "Главные Герои"

Ср, 11/20/2019 - 15:22

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