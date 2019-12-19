Начинается приём заявок для участия в интернет-фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Окружной Дом народного творчества даёт старт интернет-фестивалю художественного творчества «Я сердцем вижу мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Интернет-фестиваль проводится с 21 ноября по 25 декабря 2019 в рамках окружного проекта арт-терапии «Света и добра!».
К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет включительно.
Занятия творчеством позволяют детям прикоснуться к миру искусства, проявить свои таланты и развить творческие способности.
Конкурс будет проходить в заочной форме, заявки для участия в интернет-фестивале принимаются до 19.12.2019 по электронному адресу hto@odntugra.ru
Для оценки творческих работ будет сформировано жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры и искусства автономного округа, представители социальных учреждений, а также общественные деятели.
Более подробную информацию о интернет-фестивале и условиях участия можно получить по телефону 8(3467)33-30-37, 8(3467)32-48-29.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@odntugra.ru
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