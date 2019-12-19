Начинается приём заявок для участия в интернет-фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Начинается приём заявок для участия в интернет-фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья

Окружной Дом народного творчества даёт старт интернет-фестивалю художественного творчества «Я сердцем вижу мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интернет-фестиваль проводится с 21 ноября по 25 декабря 2019 в рамках окружного проекта арт-терапии «Света и добра!».

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет включительно.

Занятия творчеством позволяют детям прикоснуться к миру искусства, проявить свои таланты и развить творческие способности.

Конкурс будет проходить в заочной форме, заявки для участия в интернет-фестивале принимаются до 19.12.2019 по электронному адресу hto@odntugra.ru

Для оценки творческих работ будет сформировано жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры и искусства автономного округа, представители социальных учреждений, а также общественные деятели.

Более подробную информацию о интернет-фестивале и условиях участия можно получить по телефону 8(3467)33-30-37, 8(3467)32-48-29.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@odntugra.ru

Официальный сайт – odntugra.ru

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Чт, 11/21/2019 - 09:11

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