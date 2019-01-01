Творческая встреча в редакции

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Творческая встреча в редакции
фото Надежды Вахфото Надежды Вах
фото Надежды Вах

21 ноября в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» состоялась творческая встреча со студентами Ханты-Мансийского Технолого-педагогического колледжа «Национальные СМИ в современном мире», приуроченная к Международному году родных языков и ко дню образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Журналисты «погрузили» гостей редакции в языковую среду,

познакомили с производственным процессом, начиная от написания статьи до вёрстки материала, рассказали о своей работе, о творческих планах, о самых интересных командировках.

Как подчеркнула временно исполняющая обязанности  директора объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина, журналисты национальных газет проводят мероприятие для того, чтобы популяризовать родные языки, привлечь внимание молодежи к изучению хантыйского и мансийского языков.

–  В настоящее время наши языки находятся на грани исчезновения, носителей становится все меньше, молодежь уже не владеет родной речью. И у нас не хватает молодых кадров, особенно в национальной журналистике, поэтому даже если студенты учатся по другим специальностям, может у них будет желание и появится интерес к изучению родных языков и в последующем они придут к нам работать. Для нас, конечно, важно когда студенты знают родной язык, а азам журналистики мы можем научить их здесь. Среди наших гостей  есть ребята, которые знают родные языки, и нас это очень радует. Один хорошо говорит на мансийском языке, другой знает хантыйский язык. Мы будем иметь их в виду и привлекать к нашей работе, будем надеяться, что они проявят интерес к этножурналистике, – отметила Галина Кондина.   

Экскурсию по редакции для студентов провела редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева. Она представила ребятам выставку фотографий, привезённых корреспондентами из командировок. Также познакомила ребят  с творческим процессом, рассказала, как журналисты пишут статьи, как верстают газетные полосы.

В этот день в национальной редакции состоялось открытие музея, где были представлены предметы декоративно-прикладного искусства не только народов ханты и манси, но и других родственных финно-угорских народов, а также традиционная одежда, сшитая и связанная самими сотрудницами редакции.

С музейными экспонатами гостей познакомила корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова. Она отметила, что все наши журналисты выросли в хантыйских и мансийских семьях, поэтому с детства знакомы с традиционными ремёслами.

 – В нашем музее мы собрали изделия, сшитые, связанные, сделанные нашими журналистами. Здесь, к примеру, представлена «тучанг»  –  традиционная меховая орнаментированная сумочка, которая является настоящим раритетом, она принадлежит одной из наших сотрудниц, такая сумочка досталась ей от мамы, –  рассказала Ирина Самсонова.

Приветствуя гостей врио директора объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина провела небольшой экскурс в историю и рассказала о том, как создавалась национальная редакция. Студенты узнали, что первым редактором хантыйской газеты был фронтовик, хантыйский писатель Григорий Лазарев. Тогда она называлась «Ленин пант хуват» (По ленинскому пути).  В те годы издание наполнялось исключительно переводными статьями, например, о коллективизации, ликвидации безграмотности, передовиках производства. Затем более 30 лет редакцию возглавляла Мария Волдина. Позже в газете «Ленин пант хуват» стали появляться заметки на мансийском языке. Первый номер мансийской газеты «Луима сэрипос» вышел в 1989 году. Инициаторами её создания были  Мария Волдина, поэт Юван Шесталов и мансийский учёный Клавдия Афанасьева.

Уже затем за чашкой чая в неформальной обстановке журналисты пообщались со студентами на тему развития национальных СМИ в современном мире. Журналисты поинтересовались, насколько хорошо знают молодые люди родной язык.

Для студентов журналисты провели занимательные викторины, загадали хантыйские и мансийские загадки, а также предложили отгадать кроссворды на родных языках. Перед студентами выступил ученик 6 класса Марк Ромбандеев. Школьник рассказал стихотворение Владимира Волдина «Ханты» и произведение Ювана Шесталова на мансийском языке «Тэлы» (Зима).  

Одним из участников мероприятия стал Николай Меров, он впервые побывал в редакции национальных газет.  Николай –  студент второго курса Технолого-педагогического колледжа. Молодой человек осваивает профессию автомеханика. После встречи он поделился своими впечатлениями.

– Мне интересно было посмотреть, как верстается газета, узнать о работе журналистов. Мои родители получают газету «Луима сэрипос», поэтому с этим изданием я знаком. К сожалению, я не знаю родной язык, здесь на викторине узнал несколько слов на мансийском языке. Учась школе, я посещал музыкальную школу, был участником театра «Салы лёнгх» (Оленьими тропами), сейчас меня приглашают работать в театр Обско-угорских народов «Солнце», знание родного языка мне там понадобится, поэтому хочу изучать мансийский язык,  –  рассказал Николай Меров.

Людмила Теткина

фото Надежды Вахфото Надежды Вах
фото Надежды Вах
фото Надежды Вахфото Надежды Вах
фото Надежды Вах
Пт, 11/22/2019 - 15:45

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