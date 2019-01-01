2 декабря – срок уплаты имущественных налогов для физических лиц

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2 декабря – срок уплаты имущественных налогов для физических лиц

Уважаемые налогоплательщики! Управление Федеральной налоговой службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре напоминает о приближении срока уплаты имущественных налогов для физических лиц за 2018 год.

 

Уплатить налоги можно с помощью сайта ФНС России www.nalog.ru, воспользовавшись сервисами «Заплати налоги» либо с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также реализована возможность уплаты в любой кредитной организации при представлении налогового уведомления.

 

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получили налоговое уведомление только в электронном виде. Налогоплательщикам, не имеющим личного кабинета, уведомления были направлены заказными письмами по почте.

 

В случае неполучения налогового уведомления можно обратиться в инспекцию ФНС России по месту учета через «Личный кабинет» или лично, а также на почту по адресу месту жительства. Хранение заказной корреспонденции, не врученной адресату, осуществляется Почтой России в течение 6 месяцев.

 

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информирует: несвоевременная уплата налогов влечет начисление пени и может стать причиной ограничения выезда за пределы Российской Федерации.

 

Контакт-центр: 8-800-222-2222

Уплатить налоги вовремя – встретить новый год без долгов!

 

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Пт, 11/22/2019 - 16:05

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