2 декабря – срок уплаты имущественных налогов для физических лиц

- Русский
Уважаемые налогоплательщики! Управление Федеральной налоговой службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре напоминает о приближении срока уплаты имущественных налогов для физических лиц за 2018 год.
Уплатить налоги можно с помощью сайта ФНС России www.nalog.ru, воспользовавшись сервисами «Заплати налоги» либо с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также реализована возможность уплаты в любой кредитной организации при представлении налогового уведомления.
Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получили налоговое уведомление только в электронном виде. Налогоплательщикам, не имеющим личного кабинета, уведомления были направлены заказными письмами по почте.
В случае неполучения налогового уведомления можно обратиться в инспекцию ФНС России по месту учета через «Личный кабинет» или лично, а также на почту по адресу месту жительства. Хранение заказной корреспонденции, не врученной адресату, осуществляется Почтой России в течение 6 месяцев.
Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информирует: несвоевременная уплата налогов влечет начисление пени и может стать причиной ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
Контакт-центр: 8-800-222-2222
Уплатить налоги вовремя – встретить новый год без долгов!
Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре