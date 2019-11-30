Главная премия международного фотоконкурса природных священных мест

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Главную премию международного фотоконкурса природных священных мест в размере 1000 евро завоевала фотография Алексея Насырова о совместном
молении в Марий Эл.
На зачаровывающей и кажущейся вне времени черно-белой фотографии видны стоящие на коленях в священной роще люди.
Победивший в конкурсе снимок был сделан в финно-угорской культурной столице Марий Эл этого года, селе Унчо (русск. Шоруньжа) Моркинского района во время осеннего моления. Автор Алексей Насыров работает фотокорреспондентом в портале новостей РИА.
Комментируя снимок-победитель, он сказал, что, фотографируя природные священные места на них надо смотреть душой и сердцем.
Премию фотоконкурса в категории «Родственные народы» (300 евро) завоевала девятилетняя Юлиана Салиева, которая осенью этого года вместе с мамой принимала участие в общем молении марийцев в священной роще Мер Кусото в д.Ямбаево, Башкортостане.
На фотографии запечатлен момент, когда после общего моления люди ждут в очереди, чтобы обратиться к священному дереву с личной просьбой. Автор снимка-победителя Юлиана Салиева учится в 4. классе школы в Большесухоязово, в Башкортостане.
Премия в категории детей и молодежи в возрасте до 16 лет (200 евро) была присуждена ученице 5 класса школы Вальяла, Эстония Софии-Маргарете Вайксаар, на снимке-победителе запечатлен священный камень Рамбамяэ в Вальяла.
Фотографии добавляет ценность то, что запечатленное место не находится под охраной, и его посещение и фотографирование удерживает камень от предания его забвению.
Специальные призы фотоконкурса были присуждены по темам «Священный камень», «Защита природы в священном месте», «Священное место мира», «Боль
священных рощ», «Здоровье» и др. Всего было присуждено 18 премий, из которых 12 получили авторы, живущие в Эстонии и 6 авторы, проживающие за границей.
Со всеми фотографиями-победителями можно ознакомиться здесь: https://www.maavald.ee/ru/news-ru/5134
В состав жюри конкурса входили фотограф природы Арне Адер, художник Эпп Маргна, журналист Хелен Арусоо и финно-угровед Патрик О`Роурк. Цель фотоконкурса состоит в том, чтобы запечатлеть и осознать ценность священных природных мест как древнейших заповедников человечества и укрепить связи между родственными народами.
Международный фотоконкурс «Священные природные рощи» в этом году состоялся в 12 раз.
В конкурсе приняли участие более 200 авторов в возрасте от 9 до 67 лет.
Поступило 777 фотографий, из которых требованиям соответствовало 550. Снимки сделаны в 20 странах и в священных местах более 40 народов.
Представлены священные места 12финно-угорских народов.
Праздничное награждение победителей фотоконкурса состоится 30.11.2019 с 13.00 до 16.00 в Эстонии в актовом зале Эстонского университета естественных наук по адресу Тарту, Крейцвальди 1а.
На этом мероприятии также будет выражена признательность тем, кто сохраняет природные священные места и знакомит с ними. Приглашаем всех желающих, вход бесплатный.
Организаторами фотоконкурса являются действующее в Эстонии ЦУ «Hiite Maja».
Поддержку и помощь оказали: Эстонский культурный капитал, Эстонский фонд природы, Эстонский фольклорный архив, институт «Võro Instituut», Kehrwieder, НКО «Roheliste Rattaretked», Центр эстонской традиционной музыки, Фотография природы года, Школа традиционной мудрости и народного целительства, хутор конного туризма Тихузе, хутор Мооска, Академия здоровья Алара Краутмана, хутор Тагавялья, фестиваль «Viru Folk», трактир Синиаллика, Эстонский музей бумаги и печати, НКО LÜÜ-TÜRR, Эстонки игроки на волынке, Общество последователей древней природной веры Эстонии «Maavalla koda», сообщество добровольцев Hiiepaik и НКО «Põline Pere».
Веб-сайт конкурса находится здесь:
https://www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2019
С уважением
Ахто Каазик
Руководитель ЦУ Hiite Maja
тел +372 56686892
Фотокопии: Алексей Насыров, Марий эл (Гран-При победитель),
Алексей Трофимов, Иркутск.
Жертвенный камень,
Мольба, Эстония, Магия Дерева.