Главная премия международного фотоконкурса природных священных мест

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Главная премия международного фотоконкурса природных священных мест
фото Алексея Насырова, Марий Элфото Алексея Насырова, Марий Эл
фото Алексея Насырова, Марий Эл

Главную премию международного фотоконкурса природных священных мест в размере 1000 евро завоевала фотография Алексея Насырова о совместном 
молении в Марий Эл.

фото Алексея Трофимова, Иркутск

На зачаровывающей и кажущейся вне времени черно-белой фотографии видны стоящие на коленях в священной роще люди.

Победивший в конкурсе снимок был сделан в финно-угорской культурной столице Марий Эл этого года, селе Унчо (русск. Шоруньжа) Моркинского района во время осеннего моления. Автор Алексей Насыров работает фотокорреспондентом в портале новостей РИА. 

Комментируя снимок-победитель, он сказал, что, фотографируя природные священные места на них надо смотреть душой и сердцем.

 
Премию фотоконкурса в категории «Родственные народы» (300 евро) завоевала девятилетняя Юлиана Салиева, которая осенью этого года вместе с мамой  принимала участие в общем молении марийцев в священной роще Мер Кусото в д.Ямбаево, Башкортостане.

На фотографии запечатлен момент, когда после общего моления люди ждут в очереди, чтобы обратиться к священному дереву с личной просьбой. Автор снимка-победителя Юлиана Салиева учится в 4. классе школы в Большесухоязово, в Башкортостане.

Премия в категории детей и молодежи в возрасте до 16 лет (200 евро) была присуждена ученице 5 класса школы Вальяла, Эстония Софии-Маргарете Вайксаар, на снимке-победителе запечатлен священный камень Рамбамяэ в Вальяла.

Фотографии добавляет ценность то, что запечатленное место не находится под охраной, и его посещение и фотографирование удерживает камень от предания его забвению.

Специальные призы фотоконкурса были присуждены по темам «Священный камень», «Защита природы в священном месте», «Священное место мира», «Боль 
священных рощ», «Здоровье» и др. Всего было присуждено 18 премий, из которых 12 получили авторы, живущие в Эстонии и 6 авторы, проживающие за границей.

Со всеми фотографиями-победителями можно ознакомиться здесь: https://www.maavald.ee/ru/news-ru/5134

В состав жюри конкурса входили фотограф природы Арне Адер, художник Эпп Маргна, журналист Хелен Арусоо и финно-угровед Патрик О`Роурк. Цель  фотоконкурса состоит в том, чтобы запечатлеть и осознать ценность священных природных мест как древнейших заповедников человечества и укрепить связи между родственными народами.

Международный фотоконкурс «Священные природные рощи» в этом году состоялся в 12 раз.

В конкурсе приняли участие более 200 авторов в возрасте от 9 до 67 лет.

Поступило 777 фотографий, из которых требованиям соответствовало 550. Снимки сделаны в 20 странах и в священных местах более 40 народов. 

Представлены священные места 12финно-угорских народов.
 

Праздничное награждение победителей фотоконкурса состоится 30.11.2019 с 13.00 до 16.00 в Эстонии в актовом зале Эстонского университета естественных наук по адресу Тарту, Крейцвальди 1а.

На этом мероприятии также будет выражена признательность тем, кто сохраняет природные священные места и знакомит с ними. Приглашаем всех желающих, вход бесплатный.

Организаторами фотоконкурса являются действующее в Эстонии ЦУ «Hiite Maja».

Поддержку и помощь оказали: Эстонский культурный капитал, Эстонский фонд природы, Эстонский фольклорный архив, институт «Võro Instituut», Kehrwieder, НКО «Roheliste Rattaretked», Центр эстонской традиционной музыки, Фотография природы года, Школа традиционной мудрости и народного целительства, хутор конного туризма Тихузе, хутор Мооска, Академия здоровья Алара Краутмана, хутор Тагавялья, фестиваль «Viru Folk», трактир Синиаллика, Эстонский музей бумаги и печати, НКО LÜÜ-TÜRR, Эстонки игроки на волынке, Общество последователей древней природной веры Эстонии «Maavalla koda», сообщество добровольцев Hiiepaik и НКО «Põline Pere».

Веб-сайт конкурса находится здесь:
https://www.maavald.ee/ru/kuvavoistlus-2019

С уважением

Ахто Каазик
Руководитель ЦУ Hiite Maja
тел +372 56686892

Фотокопии: Алексей Насыров, Марий эл (Гран-При победитель),

Алексей Трофимов, Иркутск.

Жертвенный камень,

Мольба, Эстония, Магия Дерева.

фото Алексея Насырова, Марий Элфото Алексея Насырова, Марий Эл
фото Алексея Насырова, Марий Эл
фото Алексея Насырова, Марий Элфото Алексея Насырова, Марий Эл
фото Алексея Насырова, Марий Эл
Пнд, 11/25/2019 - 18:28

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