День матери отметили в пгт Берёзово

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В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Этот день начали отмечать с 1998 года, чтобы отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. Проводится он с целью поддержания традиций бережного отношения к женщине, закрепления семейных устоев.
День матери в Берёзовском отделе прикладного творчества и национальных культур отметили 23 ноября. На праздник собрались мамы самых разных возрастов, пришли бабушки с внуками. В этой теплой атмосфере взаимного уважения друг к другу и взрослые, и дети были очень рады этой встрече. Женщины ханты и манси преклонного возраста пришли в традиционной одежде. Было приятно слышать их беседы между собой на родных языках.
Калерия Акрамовна Супрун, заведующая отделом прикладного творчества и национальных культур, обращаясь к собравшимся, сказала:
– Первое слово, которое произносит человек – это слово мама. День матери - это праздник вечности. Образ женщины в культуре обских угров играет важную и главную роль. Сегодня мы собрали мамочек всех возрастов, они все прекрасные рукодельницы, активистки, откликаются на любые просьбы. Сегодня их праздник, и мы их будем поздравлять.
Для гостей был показан видеоролик о жительнице районного центра Зое Захаровне Сидоровой, участвовавшей в конкурсе «Супер-бабушка». Сама Зоя Захаровна в честь такого прекрасного праздника спела для собравшихся несколько песен.
Была подготовлена выставка с игольницами, их изготовили жительницы посёлка Берёзово. Начальник Берёзовского филиала Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Любовь Васильевна Кашлатова, открывая эту выставку, рассказала об особенностях изготовления и шитья игольниц, об орнаментах и цветах сукна, используемых при шитье данных изделий.
Положительную эмоциональную атмосферу создало выступление фольклорного коллектива «Ма мувем», женщины в красивых мансийских нарядах исполнили традиционный женский танец. У каждого участника мероприятия была возможность поздравить других женщин с этим праздником, кто-то читал стих, кто-то спел. Праздник продолжился чаепитием, куда каждая хозяйка принесла с собой что-то вкусное. Перед окончанием мероприятия собравшихся мам и бабушек поздравили их любимые дети и внуки, подарив каждой маме и бабушке рисунок с ее изображением.
Хотелось бы отметить важность подобных встреч, они формируют у подрастающего поколения уважительное отношение к своим родителям, а у родителей к своим детям, идёт культурное общение взрослых и детей. Отношения после подобных мероприятий становятся более доверительными и доброжелательными и способствуют созданию теплых взаимоотношений в семье.
Валентина Узель