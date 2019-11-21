20 декабря в Нягани состоится XIII съезд ОО «Спасение Югры»

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21 ноября 2019 года под председательством президента Общественной организации «Спасение Югры» Людмилы Алфёровой в режиме видеоконференцсвязи с подключением студий муниципальных образований автономного округа состоялось очередное заседание Координационного совета.
В мероприятие приняли участие вице-президенты организации, руководители местных отделений из Ханты-Мансийска, Урая, Нягани, Советского, Нефтеюганска, Сургутского, Берёзовского Октябрьского, Белоярского, Нижневартовского и Кондинского районов, а также председатель Совета старейшин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.М. Константинов и президент Союза оленеводов автономного округа С.А. Кечимов.
Единственным вопросом повестки заседания совета стало обсуждение подготовки и проведения XIII съезда Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Согласно Уставу организации, съезд Общественной организации «Спасение Югры» проводится 1 раз в 3 года. Напомним, XII съезд состоялся в декабре месяце 2016 года на территории Советского района.
В ходе заседания Координационного совета были определены дата и место проведения очередного съезда.
По итогам голосования местом проведения XIII съезда Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был избран город Нягань, а датой проведения считать 20 декабря 2019 года.
Состав координационного совета определил также и квоты по выдвижению делегатов от местных отделений Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Таким образом, от городов – Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Пыть-Ях, Сургут, Мегион, Когалым, Лангепас, Нижневартовск, Лянтор – по 1 делегату; от районов – Берёзовский, Белоярский, Октябрьский, Советский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский – по 3 делегата; от города Нягани – 2 делегата.
Кроме того, были установлены и квоты по участию делегатов от ассоциированных членов Общественной организации «Спасение Югры» по 2 делегата от Совета Старейшин, Союза оленеводов, Союза мастеров традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Молодёжной организации обско-угорских народов.
Руководителям местных отделений в срок до 12 декабря 2019 года предоставить Протокол о проведении конференций, собрании членов организации по выдвижению кандидатов в состав делегаций от местных отделений в головной офис организации.
В связи с этим сообщаем, что заседание Ханты-Мансийского отделения «Спасение Югры» состоится 2 декабря в 17:00 в новом офисе Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», расположенном по ул. Комсомольская, д. 30.
Ирина САМСОНОВА
Ас потты тыӑщ 21-мит хӑтӑн правительства хотн Ёмвош округ «Югра ыңуптӑты» оса тӑхи кәща нє Людмила Алфёрова мирхот ӑктӑщиӆӑс. Ар пєлӑк оса тӑхия ӆўӊум вошӑт па районӑт эвӑӆт кәщайт йиӆуп видео щирн мўӊ пиӆэва путӑртты вєритсӑт. Щиты иха ӆўӊӑтты ки, мирхотн Ёмвош, Урай, Нях, Советский, Нефтеюганск вошӑт, Сәрханӆ, Сўмӑтвош, Манстӑр, Нуви сӑӊхум, Нижневартовской па Кондинской районӑт эвӑӆт «Югра ӆыӆӊуптӑты» оса тӑхия ӆуӊум кәщайт вәсӑт. Щи тумпи округ ӆуваттыйн шуши мирўв вәната ювум хуятӑт оса тӑхи кәща А.М. Константинов па Югра мўв вўӆэт ӆавӑӆты ёх кәща хә С.А. Кечимов ясӑӊ тәты ищи вєритсӑӊӑн.
Вәйтантупсыйн и вуӆӑӊ вєр оӆӑӊӑн путӑртсы – хән па мӑта тӑхийн «Югра ыңуптӑты» оса тӑхев XIII-мит мирхот ӆэщӑтӆы. Вантэ, тӑм пўш тӑта йиӆуп оса тӑхи кәща пириты питӆы. Мосӆ ястӑты, «Югра ыңуптӑты» вән мирхот хәӆум оӆ мӑр ипўш вєрӆы. Щиты 2016-мит оӆн оса шуши мирӆўв Советской мўвн XII-мит вәйтантупсыя ӑктӑщийӆсӑт.
Интӑм оса рәпата тәты ёх ӆӑӊхасӑт, ӆәӆн «Югра ыңуптӑты» оса тӑхев XIII-мит мирхот Нягань вошн ван хӑтӆуп тыӆӑщ 20-мит хӑтӑӆн ат ӆэщӑтӆы.
Щиты «Югра ӆыӆӊуптӑты» оса тӑхи кәща пирєсты вәйтантупсыя Урай, Ёмвош, Югорск, Пыть-Ях, Сәрхӑнӆ, Мегион, Когалым, Ӆаӊки пос, Нижневартовск, Лянтор кашӑӊ вошӑт эвӑӆт тәп и хӑннєхә мӑнты вєритӑӆ. Щӑӆта Сўмӑтвош, Нуви сӑӊхум, Манстӑр, Советской, Кондинской, Ёмвош, Нефтеюганской, Сәрханӆ па Нижневартовской районӑт эвӑӆт кӑт хуят мирхота юхӑтӆ. Нях вош эвӑӆт кӑт хӑннєхә пирисы, вантэ, тӑта вуӆӑӊ мирхот ӆэщӑтӆы.
Щи тумпи Югра мўв шуши мирўв вәната ювум хуятӑт оса тӑхи, округ хўваттыйн вўӆэт ӆавӑӆты ёх, Югра мўв шўкщӑты вєрӑт тәты тӑхи па Ас-угорской айӆат ёх эвӑӆт кӑт хӑннєхә мирхота мӑнӆ.
Интӑм округ ӆуваттыйн «Югра ӆыӆӊуптӑты» кӑшӑӊ оса тӑхийн мирхот ӑкӑтты мосӆ, ӆәӆн иха уша вєрты, мӑта хуят вуӆӑӊ пирєсты вәйтантупсыя мӑнӆ. Ван хӑтӆуп тыӆӑщ 12-мит хӑтӆ вәнты мирхот оӆӑӊӑн нєпек Ёмвоша Алексей Шесталов хуща китты мосӆ.
Ёмвошӑӊ «Югра ӆыӆӊуптӑты» оса тӑхи мирхот ван хӑтӆуп тыӆӑщ кимит хӑтӑӆн вет щосн «Торум Маа» йис пурмӑсӑт ӑкӑтты па шавиты хотн, щит йиӆуп тӑхийн Комсомольская вош хулыйн 30-мит хотн, ӆэщӑтӆўв.
Ирина САМСОНОВА