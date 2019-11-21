В Берёзово состоялась Российская научная конференция «Меншиковские чтения – 2019»

- Русский
22-23 ноября 2019 года в пгт Березово состоялась Российская научная конференция «Меншиковские чтения – 2019». Организаторами конференции выступила администрация Берёзовского района, комитет культуры, Берёзовский краеведческий музей. В форуме приняли участие учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени, Ярославля, Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Горноправдинска и Берёзово.
«Меншиковские чтения» проводятся один раз в два года и являются одними из ведущих научных форумов автономного округа. Данная конференция призвана стать важным шагом для решения проблем сохранения, использования и популяризации культурного наследия региона и страны, требует консолидации усилий государственных органов и профессиональных музейных и местных сообществ.
Директор Берёзовского краеведческого музея Людмила Васильевна Андриянова рассказала:
- Инициатором проведения данной конференции стал председатель фонда А.Д. Меншикова в Санкт-Петербурге Сергей Михайлович Филиппов. Первую конференцию в Берёзово провели в 2004 году. Главной целью стало сохранение и развитие исторических знаний о нашем регионе. Именно эта конференция стала площадкой и импульсом для развития научных исследований. Сегодня эта конференция – бренд нашего Берёзовского района.
В ходе конференции заслушано 19 научных докладов и сообщений. Тематика докладов была разнообразной – о личности А.Д. Меншикова и его современниках, о различных археологических раскопках на территории округа, о социокультурных, исторических и этнографических исследованиях. Были проведены две презентации книг «Личное дело №__ – неизвестные страницы истории спецпоселений: Ванзетур, Лапоры, Нерга» и «Мы – Устрёмские».
В рамках конференции был показан моноспектакль Мегионского «Театра музыки» по произведению Маргариты Анисимковой «Порушенная невеста», что вызвало небывалый ажиотаж у местных жителей.
По словам участников конференции, данный научный форум прошел на высоком уровне. Темы докладов и сообщений вызвали большой интерес у слушателей и сегодня являются актуальными, в будущем они будут опубликованы отдельным сборником. Следующая конференция будет проведена в Берёзово через два года, в 2021 году.
Валентина Узель