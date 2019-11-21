В Берёзово состоялась Российская научная конференция «Меншиковские чтения – 2019»

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В Берёзово состоялась Российская научная конференция «Меншиковские чтения – 2019»

22-23 ноября 2019 года в пгт Березово состоялась Российская научная конференция «Меншиковские чтения – 2019». Организаторами конференции выступила администрация Берёзовского района, комитет культуры, Берёзовский краеведческий музей. В форуме приняли участие учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Тюмени, Ярославля, Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Горноправдинска и Берёзово.

 

«Меншиковские чтения» проводятся один раз в два года и являются одними из ведущих научных форумов автономного округа. Данная конференция призвана стать важным шагом для решения проблем сохранения, использования и популяризации культурного наследия региона и страны, требует консолидации усилий государственных органов и профессиональных музейных и местных сообществ.

 

Директор Берёзовского краеведческого музея Людмила Васильевна Андриянова рассказала:

- Инициатором проведения данной конференции стал председатель фонда А.Д. Меншикова в Санкт-Петербурге Сергей Михайлович Филиппов. Первую конференцию в Берёзово провели в 2004 году. Главной целью стало сохранение и развитие исторических знаний о нашем регионе. Именно эта конференция стала площадкой и импульсом для развития научных исследований. Сегодня эта конференция  – бренд нашего Берёзовского района.

 

В ходе конференции заслушано 19 научных докладов и сообщений. Тематика докладов была разнообразной – о личности А.Д. Меншикова и его современниках, о различных археологических раскопках на территории округа, о социокультурных, исторических и этнографических исследованиях. Были проведены две презентации книг «Личное дело №__ – неизвестные страницы истории спецпоселений: Ванзетур, Лапоры, Нерга» и «Мы – Устрёмские».

 

В рамках конференции был показан моноспектакль Мегионского «Театра музыки» по произведению Маргариты Анисимковой «Порушенная невеста», что вызвало небывалый ажиотаж у местных жителей.

 

По словам участников конференции, данный научный форум прошел на высоком уровне. Темы докладов и сообщений вызвали большой интерес у слушателей и сегодня являются актуальными, в будущем они будут опубликованы отдельным сборником. Следующая конференция будет проведена в Берёзово через два года, в 2021 году.

 

Валентина Узель

Пт, 11/29/2019 - 10:41

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