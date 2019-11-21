Чемпионаты «Молодые профессионалы» - для студентов

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
В Москве с 26 по 29 ноября пройдет финал III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Финальные соревнования пройдут по 50 компетенциям.
Число участников финала чемпионата составит более 400 студентов, которые представят 70 образовательных организаций высшего образования. Впервые в чемпионате примут участие студенты иностранных вузов.
С 19 по 30 сентября 2019 года впервые в России в новом дистанционном формате прошли отборочные соревнования на право участия в финале III Национального межвузовского чемпионата.
В целом в отборочном цикле приняли участие 227 конкурсантов из 65 российских вузов в соревнованиях по 13 компетенциям.
Первыми в борьбу за право представлять свой университет в национальном финале вступили участники по компетенциям «Инженерный дизайн – CAD» из 18 вузов и «Администрирование отеля» (13 вузов).
Завершился отборочный тур выступлениями конкурсантов по компетенциям «Предпринимательство» и «Туризм», в которых было представлено 57 вузов со всей страны.
Уникальность данных отборочных соревнований состоит в том, что соревновательный процесс был полностью переведен на дистанционный формат.
Благодаря этому существенно снизилась затраты на организацию соревнований и одновременно увеличился охват участвующих вузов, а это, в свою очередь, служит дальнейшему росту вовлеченности российских университетов в чемпионатное движение WorldSkills.
Отборочным соревнованиям предшествовали внутривузовские чемпионаты, организованные 82 вузами. В них приняли участие более 3 тыс. студентов из 94 организаций высшего образования.
Впервые Национальный межвузовский чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) был проведен в 2017 году. Финал проходил по 36 компетенциям. В нем приняли участие более 400 студентов и более 500 экспертов.
Основная цель проведения вузовских чемпионатов – повышение востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей.
По результатам соревнований будут разработаны рекомендации на основе стандартов WorldSkills по совершенствованию образовательных программ вузов. Кроме того, участие в чемпионате дает возможность студентам адекватно оценить свой уровень подготовки и шансы на трудоустройство после завершения учебы.