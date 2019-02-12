Перепись населения 2020

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Один раз в десять лет нам предоставляется возможность узнать, как и чем мы живем, сколько нас в каждом городе, поселке или деревне нашей большой страны и узнать, какое будущее нас ждет.
Эту возможность даёт Всероссийская перепись населения, которая пройдет в октябре 2020 года. Статистики соберут данные о составе семей и условиях проживания, о языках, на которых мы говорим, о национальном составе, занятости и образовании.
Эти данные станут основой для планирования культурных, социальных и экономических программ на будущее десятилетие.
Ответить на вопросы переписи можно будет на сайте или в мобильном приложении Госуслуг, в ближайшем МФЦ или дома, с помощью переписчика. Легко и удобно!