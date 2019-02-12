6 декабря в 15:00 музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Родовое древо в музейном пространстве», ко Дню образования Югры

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На протяжении 11 лет Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» реализует цикл выставочных проектов «История семьи в истории страны – следпрожитой жизни». Он посвящен историям угорских родов, каждый из которых стал переплетением судеб поколений, скрепленных родственными связями, и знакомит с биографиями семей, а также неповторимыми страницами жизни их отдельных представителей.
Неотъемлемой частью выставки является генеалогическое древо родословной, схематически объединяющее несколько поколений. Известно, что родословная — главное наследие, получаемое человеком при рождении, а знание прошлого всегда было ключом для понимания настоящего и добрый вклад в светлое будущее новых поколений.
Приглашаем познакомиться с уникальным выставочным циклом, объединяющим истории 14 родов. Это знакомство состоится через семейные архивные документы, фотографии, подлинные предметы, принадлежавшие представителям рода и наполненные семейной памятью, органично встроенной в жизнеописание рода, этноса и страны в целом.
Ждем вас в самом центре Ханты-Мансийска, в выставочном зале музея «Торум Маа»!
6декабря 2019 года в 15:00
Наш адрес: ул. Комсомольская, 30.
справки по телефону: +7(3467)36-25-52, доб. 110
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