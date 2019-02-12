Окружной Дом народного творчества стал победителем Национальной премии «Театр масс»

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Окружной Дом народного творчества стал победителем Национальной премии «Театр масс»

В Москве 22 ноября 2019 года состоялась церемония вручения Национальной премии «Театр масс». Окружной Дом народного творчества признан победителем в номинации «Лучший театрализованный праздник государственного значения» с театрализованной программа «Ветви победы».

Постановка посвящена обычному югорскому юноше, чья мирная жизнь прерывается началом Великой Отечественной войны, когда Родина призвала всех своих сынов на защиту. В пылу сражений, светлые воспоминания о родных краях дают молодому солдату надежду и новые силы.

Кроме того, режиссер постановки Таймасхан Султанов стал Лауреатом в номинации имени Всеволода Мейерхольда - «Лучшая работа режиссера».  

Отметим, что Премия ежегодно вручается лучшим проектам и их создателям за творческие достижения в области массовых форм театрального искусства. В этом году на награду претендовали 63 проекта из 27 регионов России. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Пнд, 12/02/2019 - 12:20

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