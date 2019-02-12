В преддверии Всемирной Шахматной олимпиады в столице Югры научат играть в хантыйские шахматы «Топис»

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14 декабря гостям Окружного Дома народного творчества представится уникальная возможность стать участниками мастер-класса по традиционным хантыйским шахматам «Топис».
Мастер-класс будет состоять из презентации традиционных хантыйских шахмат, в рамках которой будут представлен один из способов игры отдельных локальных групп.
Игра в традиционные шахматы имеет важное историческое и культурное значение. Это явление, созданное и отточенное десятками поколений, вобравшее в себя опыт народа. Игры коренных народов Севера являются не только универсальным средством воспитания подрастающего поколения, но и служат средством погружения детей в народную культуру и родной язык.
Первые упоминания об этой игре были зафиксированы не так давно – в 1837 году. Особенность хантыйской игры в её отличии от классических шахмат заключается в её адаптации под охотничьи традиции. Для играющих важно было в игровой форме суметь изобразить охотника, а его противнику – зверя.
Познакомиться с традиционными хантыйскими играми и попробовать свои силы сможет каждый желающий.
Начало мастер-класса в 12:00 часов по адресу: ул. Гагарина, дом 10.
Вход свободный.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»