Школьники Ханты-Мансийска станут участниками медиапроекта «Волонтеры будущего»

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Окружной Дом народного творчества приглашает школьников города Ханты-Мансийска на презентацию фильма «Волонтеры будущего».
Фильм будет показан 5 декабря 2019 года в 15:00 по адресу: ул. Гагарина, дом 10. Мероприятие пройдёт в рамках общероссийской акции «День доброй воли».
Зрители увидят серию новелл о вдохновляющих историях молодых волонтеров в возрасте от 10 до 17 лет, которые помогают сохранить природу, поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны.
Кроме множества способов помочь ближним, фильм покажет красоту разных уголков нашей Родины – некоторые сцены включают съемки с высоты птичьего полета.
После просмотра ребята смогут обсудить фильм, а также пообщаться с руководителем добровольческого объединения «Студия «ART-project» Студенческого центра Югорского государственного университета – Анастасией Тимощук. Участники Студии «ART-project» регулярно принимают участие в мероприятиях Окружного Дома народного творчества.
Если и Вы хотите стать участниками наших проектов, то заходите на портал добровольцы.рф, регистрируйтесь и присоединяйтесь к команде волонтеров Окружного Дома народного творчества. Сохраним культурное наследие Югры вместе!
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»