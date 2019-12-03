3 декабря 2019 года в четвертый раз в России пройдет Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник.

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В этот день Окружной Дом народного творчества вновь встретится с пациентами Окружной клинической больницы и проведет мастер-класс
в рамках Окружного социокультурного проекта в области арт-терапии «Света и добра!».
На мастер-классе все желающие смогут изготовить новогоднюю открытку в технике «Скрапбукинг».
На сегодняшний день, реализуя проект «Света и добра!», работниками ОДНТ было проведено уже более 30 мастер-классов по различным видам декоративно-прикладного творчества, в которых приняло участие более 240 человек. Участники занятий мастерили себе украшения из бисера, кукол «Неразлучники» и «Счастье», занимались декупажем, изготавливали броши в технике «Канзаши». Также Окружной Дом народного творчества регулярно проводит конкурсы рисунков среди детей, находящихся на стационарном лечении, конкурс поэзии для взрослых, концерты клубных формирований.
Второй год реализации проекта подтвердил его востребованность среди югорчан. Его мероприятия запланированы и на 2020 год.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»