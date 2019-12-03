Проект выходного дня «У семейного очага» в музее «Торум Маа»

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7 декабря 2019 года в 14.00 Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» ждет гостей
на интерактивный проект выходного дня «У семейного очага. Путь служения своему народу».
Известный этнограф, фольклорист, исследователь традиционных воззрений, обычаев народа манси, один из организаторов и активный участник окружных детских этнографических стойбищ: «Мань Ускве», «Силава», «Сорни сэй», «Хулимсунт» Светлана Алексеевна Попова станет главным героем встречи.
История служения родному народу, воспоминания о семейных традициях Светланы Алексеевны, удивительная коллекция детских игрушек, мастер-классы по изготовлению традиционной куклы, чашка душистого чая с вкусными пирогами – все это семейный выходной в музее «Торум Маа».
Начало мероприятия в 14.00 по адресу: улица Комсомольская,30
Билеты в кассе музея
Справки по телефону: +7(3467)362-552, доб. 125
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