В 2020 году всероссийская перепись населения в труднодоступных и отдаленных районах будет проводиться в особом режиме

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В 2020 году всероссийская перепись населения в труднодоступных и отдаленных районах будет проводиться в особом режиме

Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис принял участие в межрегиональном совещании «Об организации и проведении всероссийской переписи населения 2020 года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отдалённых и труднодоступных территориях субъектов Российской Федерации».

 

Мероприятие прошло 29 ноября в Тюмени, участие в нём также принял руководитель Росстата Павел Малков.

 

«Всероссийская перепись населения – единственный источник информации о национальном составе страны, поэтому во время переписи нельзя потерять ни одного человека. Но перепись представителей коренных малочисленных народов России затруднена из-за их проживания в отдалённых и труднодоступных местностях», – отметил руководитель Росстата.

 

Всероссийская перепись населения в труднодоступных и отдалённых районах будет проводиться в особом режиме. Она стартует 1 апреля и завершится 20 декабря. Ориентировочно, переписи подлежат 492 тысячи человек – жителей труднодоступных территорий 24 субъектов Российской Федерации. Наибольшее число их проживают в Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе – 123 и 66 тысяч человек соответственно.

 

В Югре в рамках подготовительного периода к всероссийской переписи населения 2020 года во всех городских округах и муниципальных районах созданы комиссии и рабочие группы по подготовке и проведению ВПН-2020; осуществлён подбор и размещение временного переписного персонала;

сформирован перечень отдалённых и труднодоступных территорий, установлены сроки проведения переписи населения в них (находятся на согласовании в Минэкономразвитя РФ);

осуществлена предварительная актуализация списков адресов домов;

уточнены данные о перечнях и границах муниципальных образований и населённых пунктов автономного округа.

Ср, 12/04/2019 - 11:35

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