Акции и конкурсы Государственного архива Югры к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

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Акции и конкурсы Государственного архива Югры к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Уважаемые жители округа!

 

В связи с празднованием в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Государственный архив Югры приглашает вас принять участие в следующих акциях и конкурсах:

 

  • Гражданско-патриотическая акция дарения

«Нам есть чем гордиться. По страницам семейных архивов», с 07.05.2019 по 30.04.2019;

  • Конкурс исследовательских работ "Дедушкина медаль"

с 10.09.2019 по 20.04.2020;

  • Электронная выставка-презентация "Великая Отечественная война в судьбе моей семьи" с 01.09.2019 по 01.03.2020!

 

Всю информацию об акциях и конкурсах вы можете получить,

перейдя по ссылке на сайт Государственного архива Югры по адресу: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content..!

Все участники конкурса будут отмечены дипломами, а победители и призеры будут награждены памятными родословными книгами для построения семейного родословного древа!

 

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Чт, 12/05/2019 - 12:33

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