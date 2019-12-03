Акции и конкурсы Государственного архива Югры к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

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Уважаемые жители округа!
В связи с празднованием в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Государственный архив Югры приглашает вас принять участие в следующих акциях и конкурсах:
- Гражданско-патриотическая акция дарения
«Нам есть чем гордиться. По страницам семейных архивов», с 07.05.2019 по 30.04.2019;
- Конкурс исследовательских работ "Дедушкина медаль"
с 10.09.2019 по 20.04.2020;
- Электронная выставка-презентация "Великая Отечественная война в судьбе моей семьи" с 01.09.2019 по 01.03.2020!
Всю информацию об акциях и конкурсах вы можете получить,
перейдя по ссылке на сайт Государственного архива Югры по адресу: http://www.gahmao.ru/index.php?option=com_content..!
Все участники конкурса будут отмечены дипломами, а победители и призеры будут награждены памятными родословными книгами для построения семейного родословного древа!
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