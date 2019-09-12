День открытых дверей ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – край, удивительный своей красотой, щедростью и величием, 10 декабря 2019 года отмечает 89-летие со дня образования.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» присоединяется к праздничным мероприятиям и объявляет 10 декабря День открытых дверей.
Гости и жители окружной столицы! Дорогие друзья! Вас ждет экскурсионная программа в мир удивительной культуры северных народов – ханты и манси, где вы узнаете много нового и интересного о жизни и традициях коренных жителей округа. Прекрасная возможность увидеть, какие были жилища, что использовали охотники на «Охотничьих тропах», как добывали лесного зверя и боровую дичь и узнать тайны Югорской земли!
10 декабря 2019 год с 10.00 до 18.00
на территории открытой экспозиции музея по адресу ул. Собянина, 1!
Бесплатные экскурсии:
1 экскурсия в 11:00,
2 экскурсия в 13:00.
Заявки принимаются по телефонам:
+7(3467)35-34-23, 362-552, доб.109, 32-20-58
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