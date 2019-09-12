11 декабря в 15:00 музей «Торум Маа» приглашает на литературную гостиную «Пася, рума» («Здравствуй, друг»), посвященную памяти самобытного мансийского автора Николая Михайловича Садомина

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11 декабря в 15:00 музей «Торум Маа» приглашает на литературную гостиную «Пася, рума» («Здравствуй, друг»), посвященную памяти самобытного мансийского автора Николая Михайловича Садомина

В литературное наследие обских угров Николай Михайлович Садомин вошел как автор одной книги.

 

Это при том, что в годы учебы в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена он занимался литературным творчеством и переводами. Являясь первым научным сотрудником музея «Найотыр Маа» - «Земля предков, прадедов» в поселке Сосьва он собирал мансийский фольклор, был соавтором учебников по мансийскому языку для начальной школы.

 

Его поэма «Пася, рума!» («Здравствуй, друг!») была написана в 1993 году, а увидела свет в 2001 году в издательстве «Полиграфист» уже после его смерти.  Поэму  автор посвятил памяти своего прадеда Рущ латнгынг ойк'е (Мужчине говорящем по-русски).

 

О малоизвестных страницах биографии Н. М. Садомина, о героическом персонаже его поэмы и многом другом пойдет разговор на литературной гостиной. Кроме того в программе мероприятия – литературное чтение. В завершении вечера за чашкой чая речь пойдет об истории и современном состоянии мансийской литературы.

 

Ждем вас в самом центре Ханты-Мансийска!

11 декабря 2019 года в 15:00

Наш адрес: ул. Комсомольская, 30.

 

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Пнд, 12/09/2019 - 12:12

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