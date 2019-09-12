В Ханты-Мансийске завершились соревнования на Кубок России по северному многоборью

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Соревнования по национальным видам спорта проходили в Ханты-Мансийске с 2 по 8 декабря. На турнир приезжали 102 сильнейших спортсмена из 11 регионов России: Эвенкийского, Чукотского, Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Хабаровского каря, Красноярского края, Камчатского края, Республики Коми, Республики Саха Якутия и Тюменской области.
В течение пяти дней судейское жюри выявляло сильнейших в пяти дисциплинах – в тройном национальном прыжке, беге с палкой по пересечённой местности, метании аркана на хорей, прыжках через нарты и в метании топора на дальность.
По итогам соревнований первое место в общекомандном зачёте одержала команда из Ямало-Ненецкого автономного округа. На втором месте спортсмены из Красноярского края, третье место у Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
В сборную команду Югры вошли 11 спортсменов – 6 мужчин и 5 женщин из разных муниципальных образований нашего региона. Тренер спортсменов из Нефтеюганского района Рамис Аубакаев, оценивая результаты сборной команды округа, сказал: «Конечно, мы тренировались, работали и надеялись на лучший результат, но сегодняшние старты показали, что готовились не мы одни. Если наши ребята сделают правильные выводы, то на Чемпионат России команда будет сильней. На сегодня я оцениваю результат наших спортсменов на четвёрку с натяжкой и не только моих подопечных. Может, их расслабило то, что эти соревнования проходили у нас дома, может то, что мы неоднократно становились победителями Кубка России. Сегодняшние старты показали, что другие спортсмены готовились серьезней к состязаниям. Хочу сказать, это не мы слабые, это соперники сильные».
Кубок России по северному многоборью не обошёлся без рекордов. Так, Валерия Туприна установила рекорд России в метании тынзяна на хорей среди женщин с результатом 50 попаданий. Данная дисциплина была введена в соревнования с прошлого года, до этого девушки состязались только в четырёх дисциплинах.
Следующие Всероссийские соревнования по северному многоборью пройдут в Якутске с 16 по 25 марта 2020 года, где состоятся Чемпионат и Первенство России.
Людмила Теткина