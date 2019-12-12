В Нижневартовском районе состоялся фестиваль «Россыпи Югры 2019»

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В Нижневартовском районе состоялся фестиваль «Россыпи Югры 2019»
Иван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья ИстоминаИван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья Истомина
Иван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья Истомина

6-7 декабря в посёлках городского типа Новоаганске и Излучинске Нижневартовского района состоялся Региональный фестиваль культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры». Организатор фестиваля –  администрация Нижневартовского района.

 

Конкурсная программа фестиваля прошла по шести жанровым номинациям: фольклорный обрядовый театр, песенный фольклор, хореография, национальное инструментальное искусство, художественное чтение, декоративно-прикладное творчество.

В 2019 году в «Год семьи», объявленном в Югре, в конкурсную программу фестиваля впервые была введена номинация для семей коренных малочисленных народов Севера «Национальное семейное творчество».

 

В течение двух дней члены жюри: А.М. Гафт, Ф.П. Иштимирова, М.Ф. Рябова, А.А. Рещиков, И.Н. Скрябина, Л.Т. Гурьева отсмотрели конкурсные номера по жанровым направлениям, выставку декоративно-прикладного творчества, а также провели обучающие мастер-классы по своим направлениям.

 

Фестиваль «Россыпи Югры 2019» собрал более 350 неравнодушных к сокровищнице самобытной культуры древних народов Югры, испокон веков живущих на северной земле. Из них на конкурс представили свои работы 62 мастера и юные подмастерья декоративно-прикладного творчества.  

 

Главная награда Гран-При фестиваля изготовлена мастером по дереву Центра национальных промыслов и ремёсел посёлка Агана, победителем окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2019» Денисом Михайловичем Кельминым.

 

Нас, членов жюри, покорил юный новоаганец Иван Смирнов, который прочёл стихотворение собственного сочинения «Живу в эпоху Вэлла». Именно он и стал обладателем одного из Гран-При фестиваля. Второй Гран-При был вручён мастерице из села Корлики Нижневартовского района Анисье Прохоровне Истоминой (Каткалевой).     

 

Людмила ГУРЬЕВА

Иван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья ИстоминаИван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья Истомина
Иван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья Истомина
Иван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья ИстоминаИван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья Истомина
Иван Смирнов, Анатолий Кауртаев, Анисья Истомина
Чт, 12/12/2019 - 11:19

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