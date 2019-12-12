В Нижневартовском районе состоялся фестиваль «Россыпи Югры 2019»

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6-7 декабря в посёлках городского типа Новоаганске и Излучинске Нижневартовского района состоялся Региональный фестиваль культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры». Организатор фестиваля – администрация Нижневартовского района.
Конкурсная программа фестиваля прошла по шести жанровым номинациям: фольклорный обрядовый театр, песенный фольклор, хореография, национальное инструментальное искусство, художественное чтение, декоративно-прикладное творчество.
В 2019 году в «Год семьи», объявленном в Югре, в конкурсную программу фестиваля впервые была введена номинация для семей коренных малочисленных народов Севера «Национальное семейное творчество».
В течение двух дней члены жюри: А.М. Гафт, Ф.П. Иштимирова, М.Ф. Рябова, А.А. Рещиков, И.Н. Скрябина, Л.Т. Гурьева отсмотрели конкурсные номера по жанровым направлениям, выставку декоративно-прикладного творчества, а также провели обучающие мастер-классы по своим направлениям.
Фестиваль «Россыпи Югры 2019» собрал более 350 неравнодушных к сокровищнице самобытной культуры древних народов Югры, испокон веков живущих на северной земле. Из них на конкурс представили свои работы 62 мастера и юные подмастерья декоративно-прикладного творчества.
Главная награда Гран-При фестиваля изготовлена мастером по дереву Центра национальных промыслов и ремёсел посёлка Агана, победителем окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2019» Денисом Михайловичем Кельминым.
Нас, членов жюри, покорил юный новоаганец Иван Смирнов, который прочёл стихотворение собственного сочинения «Живу в эпоху Вэлла». Именно он и стал обладателем одного из Гран-При фестиваля. Второй Гран-При был вручён мастерице из села Корлики Нижневартовского района Анисье Прохоровне Истоминой (Каткалевой).
Людмила ГУРЬЕВА