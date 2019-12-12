Итоги детского конкурса «Расскажи о своей семье на родном языке»

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С 1 апреля по 15 ноября БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
при финансовой поддержке автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр Открытый регион» проводили детский конкурс на лучшее выразительное чтение произведений хантыйских, мансийских и ненецких поэтов, на лучший рассказ на хантыйском, мансийском, ненецком языках о своём роде, о своей семье.
В конкурсе приняли участие дети из Белоярского (Ванзеват, Полноват, Казым), Берёзовского (Берёзово, Игрим, Теги, Саранпауль, Сосьва, Кимкьясуй, Хулимсунт), Сургутского (Лямина, Тром-Аган), Нижневартовского (Варъёган, Корлики), Октябрьского (Нижние Нарыкары), Кондинского (Шугур) районов и г. Ханты-Мансийска. На хантыйском языке прислали работы 28 детей, на мансийском – 57, на ненецком – 1.
Работы были представлены по двум номинациям:
1) на лучшее выразительное чтение произведений хантыйских, мансийских и ненецких поэтов, видеорассказ о своей семье;
2) на лучший рассказ о своей семье на хантыйском, мансийском, ненецком языках с переводом на русский язык.
В номинации «На лучшее выразительное чтение произведений хантыйских поэтов и видеорассказ о своей семье» победителями стали:
За видео на хантыйском языке:
1 место – Василий Казамкин из с. Варъёгана Нижневартовского района, руководитель Ф.А. Воробьёва;
2 место – Анатолий Востоков из д. Лямина Сургутского района, руководитель Г.П. Лаптева;
3 место – Роза Рынкова из д. Лямина Сургутского района, руководитель Г.П. Лаптева.
За видео на мансийском языке:
1 место – Кристина Алгадьева из п. Хулимсунта Берёзовского района, руководитель М.А. Алгадьева;
2 место – Марк Ромбандеев из г. Ханты-Мансийска, руководитель А.А. Рещиков;
3 место – Марта Кугина из п. Сосьвы Берёзовского района, руководитель Е.И. Кугина.
В номинации «На лучший рассказ на хантыйском (с переводом на русский язык)»:
1 место – Ольга Покачева из г. Ханты-Мансийска, руководитель И.М. Молданова;
2 место – Александра Юмина из с. Ванзевата Белоярского района, руководитель Н.В. Шабаршина;
3 место – Екатерина Кантерова из д. Лямина Сургутского района, руководитель Г.П. Лаптева.
В номинации «На лучший рассказ на мансийском (с переводом на русский язык)»:
1 место – Ангелина Вынгилева из д. Кимкьясуя Берёзовского района, руководитель Л.В. Вынгилева;
2 место – Сергей Лелятов из п. Саранпауля Берёзовского района, руководитель С.С. Мерова;
3 место – Елена Тихонова из п. Саранпауля, руководитель С.С. Мерова.
Специальными призами отмечены:
Любимов Максим из п. Варъёган Нижневартовского района за рассказ на ненецком языке, руководитель В.В. Комарова;
Алёна Погорелова, Дарина Пузина, Полина Тальмич, Анна Кустышева из п. Саранпауля Берёзовского района за исполнение песни на мансийском языке, руководитель О.В. Лилятова.
Дипломами участников были отмечены:
1. Лончакова Кристина,
2. Хатанзеева Кристина,
3. Гоголев Николай,
4. Валей Михаил,
5. Никитин Максим,
6. Лелятов Николай,
7. Загайнова Марина,
8. Хатанзеева Карина,
9. Лелятов Сергей,
10. Герасимова Юля,
11. Тихонова Анжела,
12. Пузина Анастасия,
13. Погорелов Роман,
14. Ендырев Егор,
15. Мелентьев Макар,
16. Тандилашвили Милана,
17. Яковин Александр,
18. Нахрачев Семен,
19. Ефименко Татьяна,
20. Кобылинский Тимофей,
21. Карсканова Анна,
22. Карпенко Владимир,
23. Тасманов Игорь,
24. Алгадьева Полина,
25. Алгадьева Надежда,
26. Шмонин Егор,
27. Албина Полина,
28. Лыткин Артем,
29. Вадичупова Софья,
30. Вадичупов Александр,
31. Лыткин Дмитрий,
32. Кутмаров Афанасий,
33. Калинин Михаил,
34. Вахрушева Елизавета,
35. Ануфриева Полина,
36. Большакова Юлия,
37. Решетникова Кристина,
38. Копьева Эвелина,
39. Савченко Вероника,
40. Батманова Валентина,
41. Гындыбина Тамара,
42. Кугин Иван,
43. Канева Софья,
44. Тоголмазова Татьяна,
45. Гаврильчик Татьяна,
46. Исламгалиева Елизавета,
47. Галаган Полина,
48. Белкина Надежда,
49. Ямру Карина,
50. Русмиленко Злата,
51. Гришкина Юлия,
52. Кантеров Кирилл,
53. Велло Иван,
54. Прасина Надежда,
55. Белкина Диля,
56. Васильева Наталья,
57. Могульчин Андрей,
58. Гришкин Алексей,
59. Лельхова Ксения,
60. Захарова Дарья,
61. Слепцова Кира,
62. Тарлина Ирина,
63. Гришкина Екатерина,
64. Хорошева Ольга,
65. Лельхова Полина,
66. Молданова Влада,
67. Файрушина Анастасия,
68. Сопочина Росана.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ отметили руководителей, преподавателей родных языков:
1. Вахрушеву Валентину Ильиничну, учителя родного (мансийского) языка Шугурской СОШ;
2. Мерову Светлану Савельевну, учителя родного (мансийского) языка Саранпаульской СОШ;
3. Мелентьеву Зою Алексеевну, педагога дополнительного образования Игримского Центра творчества (МБУ ДО ИЦТ);
4. Алгадьеву Анну Николаевну, учителя родного (мансийского) языка Хулимсунтской СОШ;
5. Карпенко Ларису Николаевну, учителя родного (мансийского) языка, СОШ д. Нижние Нарыкары Октябрьского района;
6. Кугину Евдокию Ивановну, учителя родного (мансийского) языка СОШ п. Сосьва Березовского района;
7. Вынгилеву Людмилу Васильевну, учителя Кимкьясуйской начальной школы с группой детского сада МБОУ Саранпаульской СОШ;
8. Рещикова Алексея Александровича, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ДЭКОЦ», г. Ханты-Мансийск;
9. Гаврильчик Раису Мартыновну, педагога-организатора МБУ ДО «ДЭКОЦ», г. Ханты-Мансийск;
10. Норову Ольгу Мартыновну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ДЭКОЦ», г. Ханты-Мансийск;
11. Алгадьеву Марию Александровну, ---- п. Хулимсунт Березовского района.
12. Тасманову Наталью Константиновну, учителя родного (манси) языка Няксимвольской средней общеобразовательной школы;
13. Лелятову Ольгу Владимировну, педагога дополнительного образования по родному (мансийскому) языку д/с «Олененок» с. Саранпауль Березовского района.
14. Шабаршину Нину Васильевну, библиотекаря с. Ванзеват Белоярского района;
15. Рандымову Светлану Ивановну, библиотекаря с. Казыма Белоярского района;
16. Супрун Карелию Акрамовну, заведующую отделом прикладного творчества и национальных культур пгт Берёзово;
17. Лаптеву Галину Павловну, преподавателя родного (хантыйского) языка СОШ с. Лямина Сургутского района;
18. Воробьёву Фаина Алексеевна, учителя начальных классов СОШ с. Варьёган Нижневартовского района;
19. Прасину Светлану Фёдоровну, учителя родного языка СОШ с. Корлики Нижневартовского района;
20. Молданову Ирину Максимовну, преподавателя Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа;
21. Комарову Валентину Вальчевну, учителя родного языка СОШ с. Варьёган Нижневартовского района;
22. Вахат Анастасию Евгеньевну, учителя родного (хантыйского) языка СОШ с. Полноват Белоярского района;
23. Хандыбину Олесю Вячеславовну, учителя родного (хантыйского) языка СОШ с. Теги Берёзовского район;
24. Швейд Майю Александровну, заведующую сельским клубом с. Тром-Агана Сургутского района
Надежда Вах