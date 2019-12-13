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Югра – это край лесов, болот и рек! Югра – это наш дом! И каждый житель должен помнить, что Югра с её природными и духовными богатствами досталась нам от наших предков. 11 декабря на базе БУ «Берёзовский районный центр социального обслуживания в отделении социальной реабилитации и абилитации» прошёл информационный час «Это интересно!» Он был приурочен ко дню образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Участниками мероприятия стали люди пожилого возраста. Это очень активные, любознательные, творческие, креативные слушатели. На мероприятии для них была представлена информация о первозданных уголках Югры – это заказники и памятники природы регионального значения. Через презентацию о заказнике «Берёзовский», слушатели узнали много интересного о природе Берёзовского района. Фотографии для презентации были представлены инспекторами заказника В. Волошиным, А.Табун, И. Соколковым, О. Кабуловым, С. Венчиковым.
Много яркой, полезной информации об особо охраняемых объектах природы югорского края участники получили из красочных буклетов и фотоальбомов, предоставленных бюджетным учреждением «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий». Информацию, полученную на информационном часе, слушатели применили на игре «Поле чудес».
Цель данного мероприятия – изучение, сохранение и бережное отношение к родной природе. Именно такие встречи дарят человеку положительные эмоции, душевное тепло и позитивный заряд энергии, потому что главной темой является югорская природа!!
Югра – какой волшебный звук!
В нём слышен бубна громкий стук…
Оби весёлое журчанье
И тихий шум лесов вокруг!
Марина Табун