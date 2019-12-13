В ЮНЕСКО представлен опыт сохранения родных языков в Югре

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В штаб-квартире ЮНЕСКО 4-5 декабря состоялась Международная экспертная встреча по вопросам сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве, приурочена к Году языков коренных народов. Участниками экспертной встречи стали свыше 150 ведущих российских и зарубежных ученых в сфере языковой политики, изучения проблем устойчивого развития, руководители международных и национальных организаций.
Делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой на международной выставке ЮНЕСКО в Париже представила мультимедийную презентацию об округе.
Обращаясь к участникам, Наталья Комарова отметила, что за последнее десятилетие Россия в сотрудничестве с ЮНЕСКО провела 7 масштабных международных форумов по проблемам сохранения языков. Губернатор об отдельных практиках Югры в области сохранения родных языков коренных малочисленных народов. Так, она выделила образовательную модель «Стойбищная школа – сад» – мобильную электронную школу по изучению родного языка в местах компактного проживания коренных малочисленных народов на территориях традиционного природопользования.
«Одна из положительных сторон киберпространства – это окна, личные кабинеты, дающие доступ к знаниям, памяти, культуре, родным языкам народов. Доступ к дистанционным образовательным технологиям обеспечивается в составе проекта «IT-стойбище». Только в этом году на территориях традиционного проживания будет создано 9 IT-стойбищ, а к началу 2021 года – 22», – сообщила Наталья Комарова.
При этом особое внимание собравшихся глава региона акцентировала на том, что в процесс изучения внедрены цифровые ресурсы «Литературная карта Югры» с произведениями писателей на родных языках, диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков, мультимедийная электронная азбука для дошкольников и школьников младших классов, краткий мансийско-русский словарь с онлайн-приложением. Помимо этого, изданы и переданы в школы учебные пособия для 1-4 классов по мансийскому языку, а до 2020 года появится учебный комплекс для 5-9 классов.
Наталья Комарова сообщила, что в феврале 2020 года в Югре состоится всероссийский форум учителей родных языков, в ходе, которого педагоги со всей страны обменяются опытом по сохранению родных языков, и пригласила участников конференции на это мероприятие.
Также Н. Комарова в своём докладе отметила:
– В нашем регионе на языках коренных народов выпускаются 3 газеты и 2 детских журнала общим годовым тиражом 123 тысячи экземпляров. Транслируются телевизионные культурно-просветительские, образовательные программы на родных языках в объёме 1410 минут, на радио – 2260 минут в год. Вместе с сохранением традиций, культуры, родных языков с помощью цифровых технологий важно не забывать о людях. Это главные хранители родного языка. Именно с этой целью в автономном округе реализуется новый проект по формированию этнокультурного банка финно-угорских народов. Эта цифровая система позволит в режиме реального времени ознакомиться с культурным наследием финно-угорских народов, материалами на родных языках – текстовыми, графическими, аудио- и видеофайлами. Планируется, что ресурс будет запущен в сентябре 2020 года.
Заместитель председателя межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин сказал:
– Конференция завершает международный Год языков коренных народов. Она затрагивает широкий спектр политических, социальных, культурных, экономических, коммуникационных, образовательных и научных аспектов сохранения языков, развития языкового разнообразия, многоязычия как в реальном мире, так и в киберпространстве.
Я поинтересовалась у членов делегации Югры о международной встрече.
Депутат думы автономного округа Александр Новьюхов отметил:
– Организатором мероприятия выступило правительство Югры под эгидой ЮНЕСКО и в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей. В рамках мероприятия обсуждалась тема многоязычия как инструмента построения общества знаний, была организована работа нескольких сессий по вопросам языков коренных народов, коммуникаций в 21 веке, языковой политики в период глобализации, а также многоязычию в образовании и науке.
«Сегодня Россия занимает лидирующие позиции среди государств-членов ЮНЕСКО по проведению международных мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков. За последние несколько лет наша страна провела 7 крупных международных языковых форумов, 3 из которых состоялись при поддержке правительства Югры. Итогом рабочей поездки стали рекомендации по улучшению состояния языкового разнообразия и многоязычия, созданию благоприятных условий для дальнейшего внедрения языковых технологий, определены передовые практики и технические решения для поощрения языкового разнообразия.
Ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, член союза писателей ХМАО – Югры, главный редактор и автор-составитель детского журнала на мансийском языке «Витсам» Светлана Динисламова:
– На конференции прозвучало много докладов, особый интерес вызвали выступления коллег о современных технологиях, включая методы искусственного интеллекта (машинное и глубокое обучение). В настоящее время языковые технологии, которые создавались в научных лабораториях на протяжении полувека, широко распространяются через многочисленные приложения в различных областях. Но при этом из 7500 языков, на которых говорят по всему миру: всего менее ста или менее 2% из них имеют некоторые языковые технологии различного уровня качества, менее десяти языков относительно охвачены такими технологиями, и только английский язык хорошо охвачен, в то время как остальные 98% языков, которые также называют языками c ограниченными ресурсами, не поддерживаются языковыми технологиями. Подобная ситуация ставит носителей таких языков с ограниченными ресурсами в невыгодное положение, создавая для них цифровой разрыв, и ставит эти языки под угрозу цифрового исчезновения, если не полного исчезновения.
Запомнилось выступление директора центра электронного обучения и руководителя Центра изучения иностранных языков Университета Х – Прабакара РАО из Индии. Он рассказывал о философских аспектах многоязычия Индии. В Индонезии 17 тысяч островов, жителями которых являются 1340 различных этнических групп говорящих на разных языках. Например, на одном острове – Папуа люди говорят на 395 языках, на острове Ява – на 10 языках. Однако, официальным является язык Бахаса. Все документы печатаются на языке бахаса и на родном языке. В школах преподаётся арабский, английский, японский и другие языки.
«Нужна просветительская работа на уровне общин. Сегодня некоторые гордятся тем, что говорят на иностранных языках. Мы же объясняем, что гордиться нужно знанием своего родного языка. Считаю, что это очень назидательно и правильно!» – резюмировал общественник Индии Прабара Рао.
На международной конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО была представлена культура коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Экспозиция выставки состояла из двух тематических зон: импровизированное оленеводческое стойбище, включающее в себя чум и мультимедийный проект. Директор Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова рассказала о культуре коренных малочисленных народов Севера, а также о выстроенной в автономном округе системе взаимодействия общественных организаций коренных народов с региональными и федеральными органами власти.
Во дворе импровизированного стойбища участники Международной встречи имели возможность разгадать головоломки, загадки и смастерить поделки. Сотрудник этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Анатолий Брусницын представил мастер-класс по изготовлению щепкового леня. Мастерица из Югры Елена Цуркан провела мастер-класс, по изготовлению куклы-акань. Отметим, международные гости с удовольствием своими руками изготовили памятные сувениры. Кроме этого на стенде нашего округа посетители выставки открыли для себя творчество художника Геннадия Райшева, в 3D-очках побывали в Югре. Артисты обско-угорского театра «Солнце» спели песни на хантыйском и мансийском языках. Этно-рок певица народа ханты Вера Кондратьева выступила с музыкальными и танцевальными номерами.
Губернатор Югры Наталья Комарова также провела рабочую встречу с руководителем Российского центра науки и культуры Константином Волковым и соотечественниками, проживающими в Париже. Среди них граф, основатель международного совета русских соотечественников за рубежом Пётр Шереметев, председатель координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев, художник, теоретик искусства Владимир Березкин и многие другие.
Участники мероприятия за чашкой чая и гостинцами из Югры: конфеты из клюквы, кедровый орех обсуждали различные вопросы.
Глава региона Н. Комарова отметила:
–В Югре функционирует специализированный Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Также у нас создан реестр объектов нематериального культурного наследия народов автономного округа. Это очень интересный ресурс, который в 2016 году был дополнен еще одним разделом, учитывающим носителей, исполнителей и мастеров фольклора коренных малочисленных народов. Их знания уникальны и очень важны для сохранения культуры. В Югре созданы возможности для развития событийного, этнографического, экологического, экстремального видов туризма. Такие предложения могут заинтересовать жителей Франции различных возрастных категорий.
Граф П.П.Шереметев подчеркнул большой интерес к поддержке соотечественников в России и Франции. Он высказал готовность к реализации совместных крупных культурных проектов. Как известно, под его руководством в России уже открыты консерватории и культурные центры.
Председатель координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев отметил, что налаживание активных контактов с исследователями финно-угорского мира – культуры, быта, обычаев, традиций, языков – интересное и перспективное направление сотрудничества не только координационного совета российских соотечественников с Югрой, но и многих французских университетов.
На этом мероприятии мною, вице-президентом общественной организации «Спасение Югры» Ульяной Данило, было рассказано о реализации проектов сохраняющих языки и самобытную культуру обских угров.
В ходе рабочего визита в Париж губернатор Югры Наталья Комарова и президент Французского института возобновляемых источников энергии Дидье Уссан подписали меморандум о сотрудничестве.
Ульяна ДАНИЛО