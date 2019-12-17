Информация о порядке направления обращений о необходимости проведения санитарно – оздоровительного мероприятия на лесных участках, пройденных пожаром в границах территорий традиционного природопользования

  • Русский
Информация о порядке направления обращений о необходимости проведения санитарно – оздоровительного мероприятия на лесных участках, пройденных пожаром в границах территорий традиционного природопользования

Обращение о необходимости проведения санитарно – оздоровительного мероприятия на лесных участках,

пройденных пожаром в границах территорий традиционного природопользования направляется гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера в территориальный отдел – лесничество  в письменном или электронном виде с указанием места выявления повреждения, повреждаемой породы, примерной площади повреждения и контактных данных заявителя: фамилия, имя, отчество, номер телефона (при наличии).

В соответствии с действующим законодательством, проверка полученной информации осуществляется в 30-дневный срок с момента получения обращения от гражданина.

 

1. Список территориальных отделов – лесничеств, с указанием контактных данных: http://www.khanty-yasang.ru/sites/default/files/files/kopiya_spravochnik...

2. Образец бланка «Листка сигнализации о выявлении повреждений насаждений»: http://www.khanty-yasang.ru/sites/default/files/files/list_signalizacii....

 

По вопросам направления обращений
возможно обратиться в уполномоченный орган -

Департамент недропользования и природных ресурсов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(Отдел  охраны, защиты и воспроизводства лесов
телефоны: 8(3467) 32-74-81, 32-83-62, 32-70-70)

 

Втр, 12/17/2019 - 12:30

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык:
Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Мансийский язык:
Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер:
Роскомнадзор,
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 