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Обращение о необходимости проведения санитарно – оздоровительного мероприятия на лесных участках,
пройденных пожаром в границах территорий традиционного природопользования направляется гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера в территориальный отдел – лесничество в письменном или электронном виде с указанием места выявления повреждения, повреждаемой породы, примерной площади повреждения и контактных данных заявителя: фамилия, имя, отчество, номер телефона (при наличии).
В соответствии с действующим законодательством, проверка полученной информации осуществляется в 30-дневный срок с момента получения обращения от гражданина.
1. Список территориальных отделов – лесничеств, с указанием контактных данных: http://www.khanty-yasang.ru/sites/default/files/files/kopiya_spravochnik...
2. Образец бланка «Листка сигнализации о выявлении повреждений насаждений»: http://www.khanty-yasang.ru/sites/default/files/files/list_signalizacii....
По вопросам направления обращений
возможно обратиться в уполномоченный орган -
Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Отдел охраны, защиты и воспроизводства лесов
телефоны: 8(3467) 32-74-81, 32-83-62, 32-70-70)