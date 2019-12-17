Дети познакомились с историей Югры

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Нашему любимому родному краю – Югре – в этом году 10 декабря исполнилось 89 лет. День рождения нашего региона – это праздник для всех, живущих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Югорская земля – это край удивительной красоты, щедрости и величия.
В преддверие такого события в БУ «Берёзовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» филиала в пгт. Игрим были организованы беседы с детьми. Ребят познакомили с жизнью народов Севера, показывали презентации на тему «Мой край Югра», где они с большим интересом знакомились с культурой, традициями, укладом жизни и национальными особенностями коренного населения края – ханты и манси. Очень внимательно слушали дети об истории округа, познакомились с растениями и животными тайги, узнали много интересного о жизни и традициях коренных жителей Югры, а также приняли активное участие в выставке рисунков ко дню рождения округа.
Также дети принимали участие в спортивном мероприятии «Югорский экстрим», где познакомились с интересными спортивными забавами коренных народов, соревновались в силе и ловкости. Кроме этого, ребят знакомили с забытым ремеслом обских угров – выделкой рыбьей кожи и с технологией изготовления изделий из неё. Много интересного и полезного узнали ребята, а именно о том, что из рыбьей кожи шьют мешки для хозяйственных целей, обувь, покрышки для укрывания грузов.
Совместно с методистом Игримского Центра ремёсел прикладного творчества национальных культур Светланой Васильевной Зориной было проведено мероприятие с показом презентации на тему «Югра многоликая». Детям рассказали, как и в каких жилищах живут коренные жители, каким основным видом хозяйственной деятельности занимаются, узнали много интересного о национальной одежде, которой ханты и манси, несмотря ни на что, отдают предпочтение. Ведь хотя наш регион за последние годы уверенно приобретает славу хорошо развитого экономического, спортивного и культурного края, коренное население, несмотря на прогресс, очень бережно хранит и передает из поколения в поколение все традиции и особенности уклада своей жизни.
В планах Центра социального обслуживания – посещение Историко-культурного центра-музея, «Игримского центра ремёсел прикладного творчества национальных культур», где ребят ждёт много новых впечатлений и открытий. Но всё это впереди, а пока – с Днём рождения, Югра!
Луиза ТИХОНОВА,
специалист по комплексной реабилитации
пгт. Игрим