В ЮГУ прошёл вечер памяти мансийского учёного Анастасии Сайнаховой

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16 декабря в Югорском государственном университете прошло мероприятие, посвящённое памяти Анастасии Ильиничны Сайнаховой.
Профессор А.И. Сайнахова много лет работала в югорском вузе и преподавала современный русский язык, а также мансийский язык.
А.И. Сайнахова – автор более 70 научных, учебно-методических работ, в том числе исследований лексики и грамматики мансийского языка. Анастасия Ильинична ушла из жизни 15 декабря 2018 года.
Почтить память преподавателя, исследователя мансийского языка пришли коллеги, близкие и студенты. Мероприятие состоялось в научной библиотеке Югорского университета, где были собраны все её труды, а также представлены фотографии из семейного архива.
Директор научной библиотеки Ирина Кузнецова, открывая мероприятие, отметила: «Анастасия Ильинична долгое время работала в ЮГУ и оставила много научных и образовательных трудов. Сегодня мы решили отдать дань памяти и провести встречу. Свое мероприятие мы решили организовать в форме диалога и пригласили внука Анастасии Ильиничны Сюнера Анышева. Сюнер поделится своими воспоминаниями об Анастасии Ильиничне, расскажет о её жизненном пути».
Приветствуя гостей библиотеки, молодой человек сказал: «Для меня очень важно, что вы сегодня пришли сюда, потому что я хочу, чтобы люди знали о тех деятелях, которые жили в Югре и всю свою жизнь посвятили науке и труду и делали это, несмотря на все преграды и тяжелые условия жизни».
Анастасия Ильинична родилась в деревне Манья Берёзовского района 16 декабря 1932 года. Окончила Ханты-Мансийское педучилище, затем Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена и аспирантуру Института языкознания АН СССР.
Работала в Новосибирском университете и Горно-Алтайском педагогическом институте, Московском институте национальных школ. С 1992 года работала в Научно-исследовательском институте социально-экономического и национально-культурного возрождения обско-угорских народов (НИИ ВОУН).
Преподавала в Ханты-Мансийском филиале Нижневартовского педагогического института, после заведующий кафедрой развития этнообразовательных систем обско-угорских народов окружного ИПК и РРО, была профессором Института языков коренных народов Югры Югорского госуниверситета.
В 2014 году Анастасия Ильинична оставила научно-педагогическую деятельность и посвятила себя литературной деятельности. В последние годы жизни она опубликовала поэтические сборники «Ат ёр» («Пять сил»), «Рассказы и сказки на русском и мансийском языках», книга воспоминаний «Великие и несгибаемые», а также «Толково-словообразовательный словарь мансийского языка». На вечере памяти Сюнер Анышев прочитал одно из её стихотворений.
Кроме этого, своими воспоминаниями об Анастасии Ильиничне Сайнаховой поделились преподаватель ЮГУ Дина Васильевна Герасимова, преподаватель Ханты-Мансийского Технолого-педагогического колледжа Альбина Станиславец и редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова.
Людмила Теткина