Определены победители Окружного интернет-конкурса «Югорская фольклориада»

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В Окружном Доме народного творчества подвели итоги Окружного интернет-конкурса «Югорская фольклориада». Конкурс проводился с 1 сентября по 30 ноября 2019 года с целью сохранения, развития и популяризации фольклорных традиций народов, проживающих в Югре.
В Югорской фольклориаде приняли участие 79 детских, юношеских, взрослых и смешанных фольклорных коллективов из 13-ти муниципальных образований.
В состав жюри вошли заслуженные работники культуры, ведущие специалисты по народному художественному творчеству, педагоги высших учебных заведений Российской Федерации. По результатам заочного голосования выбраны лучшие из лучших:
В номинации «Аутентичный песенный фольклор» (соло) лауреатом I степени в возрастной категории 7-12 лет стали: Шарафутдинова Ульяна Руслановна, руководитель Шарафутдинова Оксана Викторовна, концертмейстер Шарафутдинов Руслан Маратович (г.Нижневартовск). Лауреатом I степени в возрастной категории от 18 лет и старше – Молданов Тимофей Алексеевич (г. Ханты-Мансийск), Филатова Алёна Сергеевна и концертмейстер Елисеева Александра Сергеевна (Сургутский район, сп. Нижнесортымский).
В номинации «Аутентичный песенный фольклор» (ансамбли) лауреатом I степени в возрастной категории 12-17 лет стала народная самодеятельная студия русского фольклора ансамбль «Первоцвет», руководитель Идиятуллина Олеся Максимовна (г.Лангепас). В возрастной категории от 18 лет и старше - народный самодеятельный коллектив хантыйский фольклорный ансамбль «Вонт нэ» - «Таежница», руководитель Покачева Ольга Ивановна (Сургутский район, д. Русскинская).
В номинации «Исполнители фольклора» (соло) лауреатом I степени в возрастной категории 7-12 лет стали: Олейник Александра, руководитель Капкан Наталия Васильевна (г. Лянтор). В возрастной категории 12-17 лет лауреатом III степени: Васильева Ксения Валерьевна, руководитель Шарафутдинова Оксана Викторовна, концертмейстер Шарафутдинов Руслан Маратович (г.Нижневартовск). В возрастной категории от 18 лет и старше лауреатом II степени – Абрамова Алёна Александровна (Октябрьский район, гп. Талинка).
В номинации «Исполнители фольклора» (ансамбли) лауреатом I степени в возрастной категории 7-12 лет стал фольклорный ансамбль «Отрадушка» руководитель Шарафутдинова Оксана Викторовна, концертмейстер Шарафутдинов Руслан Маратович (г. Нижневартовск). В возрастной категории 12-17 лет – образцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль «Добро», руководитель Шарафутдинова Оксана Викторовна, концертмейстер Шарафутдинов Руслан Маратович (г. Нижневартовск). В возрастной категории от 18 лет и старше – фольклорный ансамбль «Прасковея» руководитель Евгения Владимировна Евдокимова (г. Ханты-Мансийск).
В номинации «Фольклорный танец» (соло) в возрастной категории 12-17 лет лауреатом I степени стала Хаджиева Шабнам – солистка Ансамбля народно-восточного танца «Согдина», руководитель Ходжибекова Майсара Мадярбековна (г. Лангепас) и Нощенко Екатерина – солистка образцового художественного коллектива ансамбля народного танца «Отрада», руководитель Коротовских Инга Валерьевна концертмейстер Василевич Алла Ивановна, Ионов Руслан Леонидович (г. Лангепас). В возрастной категории от 18 лет и старше - народный самодеятельный коллектив хантыйский фольклорный ансамбль «Вонт нэ» - «Таежница», руководитель Покачева Ольга Ивановна (Сургутский район, д. Русскинская).
В номинации «Фольклорный танец» (ансамбли) в возрастной категории 7-12 лет лауреатом III степени стал обазцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Отрада», руководитель Коротовских Инга Валерьевна концертмейстер Василевич Алла Ивановна, Ионов Руслан Леонидович (г. Лангепас). В возрастной категории 12-17 лет лауреатом I степени стал хореографический коллектив «Росинка», руководитель Пионт Елена Егоровна (г. Белоярский). В возрастной категории от 18 лет и старше - любительское объединение клуб «Забавушка», руководитель Скороходова Галина Анатольевна (Сургутский район, сп. Ульт-Ягун).
В номинации «Обряды, игры, хороводы» лауреатами I степени стали: народная самодеятельная студия русского фольклора ансамбль «Первоцвет», руководитель Идиятуллина Олеся Максимовна (г. Лангепас) и народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Махоня», детский ансамбль «Потешка», руководитель Халевина Надежда Владимировна (Нижневартовский район, гп. Излучинск).
В номинации «Просветительские и обучающие фольклорные программы» лауреатом I степени стала краткосрочная общеразвивающая программа художественной направленности «Летняя творческая школа», Шарафутдинова Оксана Викторовна, Шарафутдинов Руслан Маратович (г. Нижневартовск).
Победители конкурса будут награждены дипломами лауреатов.
Благодарим всех участников конкурса, поздравляем победителей, желаем творческих успехов!
С полным списком лауреатов можно ознакомиться в приложении. Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»