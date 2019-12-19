Умельцы со всей России собрали творческий алфавит

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Умельцы со всей России собрали творческий алфавит

«А» в 3D графике, деревянная подставка для книг в виде «В», по-марийски вышитая «Й», нарисованная мордовская лиса – «М», бумажная воздушная «Ф», вырезанный из кости брелок в форме «Х» эти и другие буквы русского алфавита в разных техниках исполнения разместились в зале филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

Здесь 17 декабря открылась Межрегиональная выставка творческих работ «Парад букв».

«Это новый художественный проект, посвящённый главному языку нашей страны – русскому, – отметила, открывая выставку, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова. – Экспозиция создана в рамках объявленного в 2019 году Организацией Объединённых наций Международного года языков коренных народов. Этому событию мы также посвятили ряд проектов: создали документальный фильм «Иван Куратов: свой путь», на сайте finnougoria.ru разместили онлайн-тесты по русскому языку и литературе, сейчас идёт монтаж нового фильма о культурном наследии саамов».­

Приветствуя собравшихся, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Марков напомнил, что переписчики в старинных рукописных книгах всегда особо – цветом и размером – выделяли первую букву. Выставка же представляет взгляд молодого поколения на буквы русского алфавита. Валерий Марков напомнил, что в системе образования России востребован 81 язык, и предложил впоследствии расширить выставку национальными буквами народов нашей страны.

Эту идею поддержала Светлана Белорусова, директор Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми. Она пожелала, чтобы проект нашёл продолжение, и выразила слова приветствия от Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

На выставке представлены творческие работы из 16-ти регионов России. В оценке лучших работ выставочной экспозиции учитывались оригинальность художественного замысла, творческая индивидуальность и национальный колорит. В итоге основную экспозицию составили 33 работы, а также их дополнили буквы, отличившиеся мастерством исполнения. Все работы, поступившие на выставку, представлены в видеогалерее «Парад букв», размещённой на finnougoria.tv.

На презентации участникам из Республики Коми были вручены дипломы Центра культуры народов России Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. В скором времени такие дипломы получат  мастера из Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Амурской, Архангельской, Брянской, Кемеровской, Кировской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Саратовской и Ярославской – территорий, откуда поступили работы.

Выставка «Парад букв» будет работать в Финно-угорском культурном центре России до 28 февраля. Затем экспозиция отправится в большое путешествие по регионам России.

Организатор выставки – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», учредитель – Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова.

Информационный центр «Финноугория»

Чт, 12/19/2019 - 09:27

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