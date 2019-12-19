«Человек рисующий» приглашает познакомиться с самобытным творчеством югорских художников

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«Человек рисующий» приглашает познакомиться с самобытным творчеством югорских художников

Последние шесть десятилетий Окружной Дом народного творчества является своеобразным центром для самодеятельных и профессиональных художников.

В наших фондах хранится более полусотни полотен, произведений декоративно-прикладного искусства и скульптур югорских авторов, имена которых мало знакомы широкой публике.

Для решения этой задачи, был создан долгосрочный проект «Человек рисующий», в рамках которого проводятся просветительские мероприятия, выставки и мастер-классы для широкой общественности.

В этот раз, сотрудники Окружного Дома народного творчества подготовили для гостей и жителей Ханты-Мансийска интересный мастер-класс «Художники Югорского края».

На этом занятии Вы не только научитесь создавать нежные пейзажи в непростой живописной технике акварели, но и сможете почерпнуть вдохновение в работах югорских мастеров - для Вас будет проведена обзорная экскурсия по художественным экспозициям учреждения.

А нам есть что показать! Монументальные пейзажи Юрия Гришкина, лирические сцены из жизни коренных народов Югры Дмитрия Змановского, наполненные символизмом портреты Геннадия Райшева, динамичные скульптуры Петра Шешкина и множество других удивительных произведений самобытных авторов.

Мастер-класс «Художники Югорского края» пройдет
19 декабря 2019 года. Начало занятий в 12.00 и 14.00. Вход свободный.

В Окружном Доме народного творчества по адресу - ул. Гагарина, дом 10. Телефон для справок – 8-3467-32-15-62.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 12/19/2019 - 09:48

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