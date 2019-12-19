Первый конкурс в 2020 году на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие гражданского общества

- Русский
Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» объявляет о проведении первого в 2020 году конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества. Заявки принимаются в электронном виде на сайте грантгубернатора.рф
Конкурс проводится Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 108 от 31.10.2018.
Участниками конкурса могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 3 Закона автономного округа от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Дата начала приема заявок – 16 декабря 2019 года;
дата окончания приема заявок – 16 января 2020 года.
Грантовый фонд – 100 000 000 рублей.
На конкурс могут быть представлены проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:
1) Наука, образование и просвещение;
2) Поддержка молодежных проектов;
4) Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
5) Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан;
6) Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
7) Межнациональное и межконфессиональное согласие;
8) Поддержка коренных малочисленных народов Севера;
9) Поддержка институтов гражданского общества;
10) Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
11) Охрана окружающей среды и защита животных;
12) Защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвещение.
13) Поддержка проектов, посвященных сохранению исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы».
- Контакт для получения дополнительной информации:
Яков Андреевич Самохвалов, генеральный директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив», +7 (3467) 35-11-30;
Гапоненко Александр Сергеевич, начальник отдела финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Центра гражданских и социальных инициатив», +7 (3467) 35-11-30 (доп. 500).