Новые орнаменты для этно-ёлки «Югорская сказка»

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Новые орнаменты для этно-ёлки «Югорская сказка»

В библиотечно-информационном центре города Югорска в течение двух осенних месяцев для учащихся школ города, воспитанников Советского реабилитационного центра для детей-инвалидов (филиал в г.Югорске) посетителей центра дневного пребывания для инвалидов «Веста» проходили мастер-классы по изготовлению орнаментальных сюжетов для уникальной этно-ёлки в рамках проекта «Этно-ёлка «Югорская сказка». Данный  проект реализуется за счёт субсидии из бюджета города Югорска социально ориентированным некоммерческим организациям.

 

Все мастер-классы проходили под руководством Ольги Софьиной, мастера декоративно-прикладного искусства, члена местной общественной организации литературно-творческое объединение города Югорска «Элегия». Дети занимались изготовлением орнаментальных элементов для этно-ёлки из шерсти. В процессе работы они освоили техники: мокрое валяние, вязание крючком и спицами из шерстяной пряжи, художественная аппликация, художественная штопка для сшивания элементов.

12 декабря состоялось праздничное открытие Этно-ёлки «Югорская сказка». Мероприятия сопровождались показом видеоролика «Легенда народа ханты о появлении орнамента». Ребята посмотрели анимационные фильмы «Города ХМАО-Югры» и «Россия – многонациональная». Детям рассказывали об обычаях, культуре, традициях коренных народов Севера, об истории орнамента народа ханты и манси, символических знаках, которые используют в орнаментах.

Консультационную и неоценимую практическую помощь в создании этно-ёлки оказали члены городской общественной организации «Спасение Югры», представители народов ханты и манси – Дарья Ивановна Белова, Зоя Ивановна Гафурова, Нина Георгиевна Рукова, Людмила Петровна Волкова.

В итоге получилась современная новогодняя ёлка, изготовленная своими руками и украшенная в этно-стиле. На празднике было много сказок, и приключений. С хантыйским Ике Морозовичем и его внучкой Маснэ детям предстояло расколдовать ёлочку от чар злого Колдуна и вернуть её матери Тайге. Все задания выполнены, чары сняты. Теперь необычная лесная красавица радует читателей библиотеки.

Дарья Белова, по материалам городской библиотеки города Югорска 

Чт, 12/19/2019 - 11:29

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