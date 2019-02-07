«У семейного очага» - Светлана Алексеевна Попова

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Интерактивный проект выходного дня «У семейного очага» сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум маа» начали со встречи с кандидатом исторических наук, учёной, этнографом, фольклористом Светланой Алексеевной Поповой. На встречу с ней пришли ее друзья, знакомые, коллеги и все те, кто очень любит и уважает этого прекрасного человека.
Светлана Алексеевна рассказала о своих предках, о своей научной деятельности. По ее словам, она – представитель двух народов Югры: коми и манси. Коми был ее отец, а мама Анемгурова Дарья Даниловна была из мансийского рода Воръя махум. Жили они по реке Воръя. Родственники со стороны отца пришли с Коми республики, купили девять оленей, а вскоре они имели уже свое собственное стадо. Когда началась Великая отечественная война, отца сразу забрали на фронт. Вернулся он с пулей в груди. В семье было пятеро детей. Когда самому младшему исполнилось два года, отца не стало. Мама одна воспитывала детей. Жили они тогда в Няксимволе. После окончания школы, Светлана Алексеевна поехала учиться в Салехардское культпросвет училище на библиотекаря. Два года проработала по назначению в Салехарде, затем поехала работать в Березово.
В 1993 году в районном центре был организован Фольклорный фонд народа манси, руководителем назначили Светлану Алексеевну. С тех пор и началась научная деятельность будущего этнографа. За годы работы она посетила шесть Медвежьих игрищ, была на 27 различных обрядах. Записала огромное количество мансийских песен.
Сегодня это одна из ведущих научных деятелей среди манси. Также она является основателем этнического стойбища «Мань ускве» в Ясунте Березовского района.
Сотрудникам музея хотелось бы выразить слова признательности за организацию подобных встреч. Имена таких скромных людей, как Светлана Алексеевна Попова, должны знать все. Благодаря этим самоотверженным людям мы сможем сохранить самобытную культуру своего народа.
Валентина Узель