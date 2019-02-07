25 декабря Н.М. Садомину исполнилось бы 85 лет

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Имя Николая Михайловича Садомина сегодня знают, благодаря одной уникальной книге, которую издали уже после смерти автора. Название этой книги – «Паща, рума» («Здравствуй, друг»). В канун его юбилея сотрудники этнографического музея «Торум маа» собрали на литературной гостиной тех, кто лично знал Николая Садомина и тех, кто интересуется литературой коренных народов Югры.
Николай Михайлович родился 25 декабря 1934 года в деревне Рактъя (Рахтынья) Березовского района. После окончания семилетней школы в поселке Сосьва, был направлен на учебу в подготовительное отделение института народов Севера в Ленинграде. В годы учебы Николай Михайлович переводил тексты на мансийский язык, которые затем печатались в различных учебных изданиях.
После окончания учебы работал учителем в школах п. Сосьва и д. Ломбовож. В 1993 году написал поэму «Паща рума», которая увидела свет после его смерти. С момента основания газеты «Луима сэрипос» активно сотрудничал с редакцией. По воспоминаниям читателей газеты, именно его тексты были наиболее интересны ими. Писал он очень интересно и захватывающе. Проживая в Сосьве, он собирал у местных жителей фольклорный материал, который затем печатал в мансийской газете.
По словам Светланы Динисламовой, поэма «Паща рума» написана в форме мансийского фольклора. К сожалению, ее смогли издать только в 2003 году, через месяц после смерти Николая Михайловича. Почти десять лет автор своей единственной поэмы, переписывая все вручную, отправлял копии разным людям, надеясь, что ее в скором времени издадут.
В архивах редакции хранятся письма Николая Михайловича, где он просит журналистов посодействовать в издании этой книги. Также есть рукописные копии некоторых глав, исправленных рукой самого автора. В 2003 году поэму «Паща, рума» напечатали очень маленьким тиражом, всего 500 экземпляров. Сегодня это одно из уникальных изданий. В будущем оно будет еще более востребовано, потому как книг, написанных таким красивым, богатым языком мало.
Валентина Узель