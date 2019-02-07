В Югре создают академическую историю региона

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В округе продолжается работа по подготовке издания «Академическая история Югры». В связи с этим в Ханты-Мансийске состоялось заседание редколлегии, в котором приняли участие ведущие учёные из Москвы, Екатеринбурга и Сургута. Спикер заседания, исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин отметил, что целью проекта является формирование региональной общероссийской идентичности жителей автономного округа на основе сведений о древней истории родного края. По его словам, с начала этого учебного года в школы Югры уже поступил учебник, по которому историю округа будут изучать все десятиклассники. Новое издание вобрало в себя последние достижения исторической науки. В нём были учтены недавние открытия и более ранний период заселения Западной Сибири.
Директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт истории Российской Академии наук» Юрий Петров в ходе выступления выразил уверенность в успешном завершение восьмитомного энциклопедического издания, т.к. уже с прошлого года он принимает участие в переговорах по проекту «Академическая история Югры». Он подчеркнул, что к реализации проекта подключены три основных научных центра, это Институт истории Российской Академии наук, Сургутский государственный университет и Екатеринбургский институт археологии Уральского отделения Академии наук. Эти три команды, объединившись, за три года попытаются завершить восьмитомный труд об истории Югры.
Сейчас Институт науки реализует глобальный двадцатитомный проект «Академическая история России», который был инициирован несколько лет назад. На эти цели Министерство образования науки РФ предоставило институту науки государственную субсидию. С 2017 года по этому проекту ведётся активная работа, в котором приняли участие многие компетентные историки России. В результате возник авторский коллектив, в состав которого вошли более трёхсот человек.
При работе над двадцатитомником были намечены такие темы: демография, экономика, внешняя политика, социальная жизнь и др. В прошлом году от авторов уже были приняты тексты в объёме более пятисот томов, а к 2021 году они будут готовы к печати.
Заместитель директора, начальник управления по внешним связям департамента общественных и внешних связей Югры Инна Арканова отметила, что уже второй год реализуется проект «Многовековая Югра» под создание более глобального проекта «Академическая история Югры». «Он появился в свет в год девятисотлетия с момента первого упоминания Югры в русских летописях. Сегодня проект в округе получил всенародное признание и охватил огромное количество людей. Только за прошедший год в Югре прошли двести пятьдесят мероприятий, в которых приняли участие почти один миллиона человек. Благодаря подготовке этого издания, который объединён в восемь энциклопедических томов, сегодня округ имеет честь принимать ведущих учёных из Российской Академии Наук», – подытожила Инна Арканова.
В завершение участники заседания определись с концепцией, тематикой и составом редколлегии для написания этого большого научного труда.
Николай МЕРОВ