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Так назывался мастер-класс, который состоялся 18 декабря в Окружном Доме народного творчества.
Специалист отдела национальных культур Виктория Сызарова рассказала:
– Сегодня у нас в рамках проекта «Человек рисующий» состоялся интересный мастер-класс «Художники Югорского края».
Необходимо отметить, что в фондах Окружного Дома народного творчества хранятся картины местных художников, а именно, уроженцев Югры и людей, приехавших в наш край, полюбивших его, восхищающихся красотой нашей природы. Через картины художники выражали свою любовь к нашему краю.
Вы видите, что сегодня мы представили картины именитых художников Митрофана Тебетева, Юрия Гришкина, Геннадия Райшева, Дмитрия Змановского и др.
В ходе небольшого мастер-класса познакомили подрастающее поколение с художниками, с их картинами, пытались приобщить к изобразительному искусству и рисовали пейзажи в технике акварели.
Благодаря таким проектам юные югорчане имеют возможность прикоснуться к изобразительному искусству Югорского края.
Людмила ГУРЬЕВА