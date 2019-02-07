Художники Югорского края

  • Русский
Художники Югорского края

Так назывался мастер-класс, который состоялся 18 декабря в Окружном Доме народного творчества.

 

Специалист отдела национальных культур Виктория Сызарова рассказала:

Сегодня у нас в рамках проекта «Человек рисующий» состоялся интересный мастер-класс «Художники Югорского края».

Необходимо отметить, что в фондах Окружного Дома народного творчества хранятся картины местных художников, а именно, уроженцев Югры и людей, приехавших в наш край, полюбивших его, восхищающихся красотой нашей природы. Через картины художники выражали свою любовь к нашему краю.

Вы видите, что сегодня мы представили картины именитых художников Митрофана Тебетева, Юрия Гришкина, Геннадия Райшева, Дмитрия Змановского и др.

В ходе небольшого мастер-класса познакомили подрастающее поколение с художниками, с их картинами, пытались приобщить к изобразительному искусству и рисовали пейзажи в технике акварели.

 

Благодаря таким проектам юные югорчане имеют возможность прикоснуться к изобразительному искусству Югорского края.

 

Людмила ГУРЬЕВА

Пт, 12/20/2019 - 16:57

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 