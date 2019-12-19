В преддверии новогодних праздников в этнографическом музее «Торум Маа» начинает работу выставка «Народные традиции заснеженной Югры»

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Весь жизненный уклад обских угров издревле соотносился с событиями, происходящими в природе. Природные явления нашли отражение в традиционном календаре морозного и снежного зимнего времени, когда «месяц замерзания малых речек» постепенно сменялся «месяцем коротких дней». С наступлением холодов женщины обычно откладывали в сторону привычное шитье и занимались почти исключительно приготовлением пищи и поддержанием тепла, а мужчины охотились. С наступлением зимы приходила пора звать гостей. Часто проводились праздники «на дому».
Увидеть предметы быта, зимнюю одежду, орудия промысла, познакомиться с народным промыслово-хозяйственным укладом и праздничными традициями, характерными для зимнего времени года позволит посещение выставки «Народные традиции заснеженной Югры».
Каждый сможет дополнять знания новыми эмоциями, примерив зимнюю одежду северных народов, сделать селфи у нарт на фоне зимнего пейзажа.
Выставка экспонируется с 20 декабря 2019 года до 31 января 2020 года
Напоминаем, выставочные залы музея работают
Среда — Воскресенье: с 10:00 до 19:00 без перерыва на обед
Понедельник — Вторник: выходной
Тел.: +7(3467)353-423
Адрес: ул. Комсомольская, 30