В преддверии новогодних праздников в этнографическом музее «Торум Маа» начинает работу выставка «Народные традиции заснеженной Югры»

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В преддверии новогодних праздников в этнографическом музее «Торум Маа» начинает работу выставка «Народные традиции заснеженной Югры»

Весь жизненный уклад обских угров издревле соотносился с событиями, происходящими в природе. Природные явления нашли отражение в традиционном календаре морозного и снежного зимнего времени, когда «месяц замерзания малых речек» постепенно сменялся «месяцем коротких дней». С наступлением холодов женщины обычно откладывали в сторону привычное шитье и занимались почти исключительно приготовлением пищи и поддержанием тепла, а мужчины охотились. С наступлением зимы приходила пора звать гостей. Часто проводились праздники «на дому».

Увидеть предметы быта, зимнюю одежду, орудия промысла, познакомиться с  народным промыслово-хозяйственным укладом и праздничными традициями, характерными для зимнего времени года позволит посещение выставки «Народные традиции заснеженной Югры».

Каждый сможет дополнять знания новыми эмоциями, примерив зимнюю одежду северных народов, сделать селфи у нарт на фоне зимнего пейзажа.

 

Выставка экспонируется с 20 декабря 2019 года до 31 января 2020 года

 

Напоминаем, выставочные залы музея работают

Среда — Воскресенье: с 10:00 до 19:00 без перерыва на обед

Понедельник — Вторник: выходной

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Адрес: ул. Комсомольская, 30

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Пнд, 12/23/2019 - 09:26

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