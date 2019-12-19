Проект «Литературная одиссея» детского издания «Классный журнал» при поддержке Фонда «Живая классика» объявляет о конкурсе «Дети читают Заходера»

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Чтобы принять участие в конкурсе, запишите на видео, как вы читаете эпизод из любимого произведения Бориса Заходера («Винни-Пух», «Алиса в Стране чудес», «Мэри Поппинс» в его пересказе, «Сказки для людей» или любого детского стихотворения Бориса Владимировича) и пришлите ссылку на это видео, заполнив анкету по адресу https://poll.osp.ru/run/survey/f9269c62.
«В рамках проекта «Литературная одиссея», наши герои Митя и Катя Серовы, путешествуя во времени, встречаются с известными каждому из нас российскими литераторами, — говорит главный редактор «Классного журнала» Алексей Ходорыч, — Они уже встречались с Корнеем Чуковским, Иваном Тургеневым, а после встречи с Борисом Заходером мы и решили объявить этот конкурс. Нам показалось интересным услышать, ка современные дети читают его бессмертные произведения. И, конечно же, мы сразу решили предложить нас поддержать нашего давнего партнёра Фонд «Живая классика». Международный конкурс чтецов «Живая классика» гремит по всей России и за её пределами уже не первый год. Как чтецы прочитают Бориса Заходера? Нам и самим очень интересно.
Продолжительность видео должна быть не больше трёх минут. Авторы 10 самых интересных видео получат книги от издательств «Настя и Никита» и VoiceBook и дипломы победителей. Все, кто пришлёт свою работу на конкурс, получат дипломы участников конкурса. Работы принимаются до 1 марта 2020 года.
А подробности встречи Мити и Кати с Борисом Заходером вы можете изучить по ссылке: https://www.classmag.ru/news/20100385.