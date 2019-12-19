Финно-угорский центр России – теперь и на YouTube

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В конце 2019 года «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова обрёл ещё одну площадку трансляции видеоматериалов – канал «ФИННОУГРОвидение» на видеохостинге YouTube https://www.youtube.com/channel/UCbESFZBjdy9ZA7ah3f4Yrow/featured?view_as=subscriber. Здесь размещаются видеоматериалы, созданные творческой группой Центра: документальные фильмы и видеосюжеты.
Youtube – крупнейшее и популярнейшее онлайн-сообщество. Видео с хостинга YouTube включены в основной поиск Google, а также в выдачу поиска по видео, поэтому, когда пользователи будут искать ту или иную информацию, связанную с финно-угорскими народами, в поиске будут индексироваться и видеоматериалы Центра.
Стоит отметить, что канал на YouTube не заменяет действующий видеопортал «ФИННОУГРОвидение» finnougoria.tv, а является альтернативным вариантом трансляции видеоматериалов. Преимущества YouTube заключаются в гораздо более быстрой скорости загрузки и показа видео, чем на сайте, возможности для пользователей оценить, прокомментировать, подписаться на обновления канала, а также скачать видео.
Канал ежедневно пополняется и ждёт новых подписчиков. Информационный центр "Финноугория"
ВКонтакте: https://vk.com/finnougoriaru
Тел./факс: 8 (8212) 24-49-37
E-mail: finnougoria@mail.ru