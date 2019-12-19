В Ханты-Мансийске состоялся мастер-класс по игре в традиционные хантыйские шахматы «Топис»

- Русский
В рамках Югорского культурного форума в Ханты-Мансийске в Окружном Доме народного творчества состоялся мастер-класс по игре в традиционные хантыйские шахматы «Топис». Мероприятие прошло в рамках проекта «Забытые традиции», который реализуется региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Сотрудники Окружного Дома народного творчества проделали огромную работу по восстановлению забытой игры. Начальник Отдела национальной культуры Светлана Нестерова буквально по крупицам собрала сведения о бытовании игры у отдельных локальных групп ханты, о правилах игры (были обнаружены сведения о трёх способах игры), а также о первом упоминании игры «Топис» в архивных источниках, который датируется 1837 годом. Особенности игры в хантыйские шахматы значительно отличаются от классических шахмат тем, что они адаптированы под охотничьи традиции народа ханты, а правила игры рознятся территориально.
Известный в округе мастер, сотрудник Окружного Дома народного творчества Анатолий Вадичупов реконструировал шахматные фигурки игры в «Топис», сделав их из рогов лося в форме: зайца, песца, лося, глухаря, а также фигурки с орнаментированными крестовыми мотивами.
Одними из гостей мастер-класса были юные шахматисты Югорской шахматной академии. Для них известная югорская поэтесса Мария Вагатова прочла народную сказку, где упоминается игра героев в хантыйские шахматы «Топис».
После презентации хантыйских шахмат началась игра, первыми к которой приступили воспитанница Югорской шахматной академии Дарья Нестерова и её тренер Радмил Ахметов. А затем каждый из присутствующих смог попробовать свои силы в игре.
Людмила ГУРЬЕВА