В Ханты-Мансийске состоялся мастер-класс по игре в традиционные хантыйские шахматы «Топис»

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В Ханты-Мансийске состоялся мастер-класс по игре в традиционные хантыйские шахматы «Топис»

В рамках Югорского культурного форума в Ханты-Мансийске в Окружном Доме народного творчества состоялся мастер-класс по игре в традиционные хантыйские шахматы «Топис». Мероприятие прошло в рамках проекта «Забытые традиции», который реализуется региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

 

 

Сотрудники Окружного Дома народного творчества проделали огромную работу по восстановлению забытой игры. Начальник Отдела национальной культуры Светлана Нестерова буквально по крупицам собрала сведения о бытовании игры у отдельных локальных групп ханты, о правилах игры (были обнаружены сведения о трёх способах игры), а также о первом упоминании игры «Топис» в архивных источниках, который датируется 1837 годом. Особенности игры в хантыйские шахматы значительно отличаются от классических шахмат тем, что они адаптированы под охотничьи традиции народа ханты, а правила игры рознятся территориально.

 

 

Известный в округе мастер, сотрудник Окружного Дома народного творчества Анатолий Вадичупов реконструировал шахматные фигурки игры в «Топис», сделав их из рогов лося в форме: зайца, песца, лося, глухаря, а также фигурки с орнаментированными крестовыми мотивами.

 

 

Одними из гостей мастер-класса были юные шахматисты Югорской шахматной академии. Для них известная югорская поэтесса Мария Вагатова прочла народную сказку, где упоминается игра героев в хантыйские шахматы «Топис».

 

 

После презентации хантыйских шахмат началась игра, первыми к которой приступили воспитанница Югорской шахматной академии Дарья Нестерова и её тренер Радмил Ахметов. А затем каждый из присутствующих смог попробовать свои силы в игре.

Людмила ГУРЬЕВА

Пнд, 12/23/2019 - 17:56

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