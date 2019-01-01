«Торум Маа» поздравляет с Новым годом и приглашает провести зимние каникулы 2020 в музее

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Новый год – праздник, наступление которого ждут взрослые и дети, это время красивых зимних сугробов, искрящегося снега, долгожданных встреч с друзьями, семейных дел и походов, теплых эмоций, и всегда – надежды на чудо!
«Священная земля» – открытая экспозиция и «Хошум хот» – теплый дом музея «Торум Маа» со 2 по 10 января 2020 года приглашает на большую новогоднюю программу.
Теплые литературные посиделки Чудесных сказок хоровод», проект «У семейного очага «Ханты ими хот», программа «Отдарок на подарок», экскурсии по выставочным проектам, Мемориальному кабинету-музею Ювана Шесталова, фотографирование в традиционной одежде в интерьере встретят в выставочных залах музея в самом центре Ханты-Мансийска!
Командные гонки на нартах, стрельба из лука, конкурсы на ловкость ума и выносливость тела, легенды у очага в зимнем доме, удивительный сказочный зимний лес экспозиции под открытым небом на одном из священных холмов столицы Югры предложат Акция «Веселые каникулы», экскурсия «Знакомьтесь: Обские угры», спортивная программа «Этно-Старт»
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» желает ярких новогодних каникул в Ханты-Мансийске – Новогодней столице Сибири и положительных эмоций от познавательного общения!
Телефоны для заявок и справок:
+7(3467)353-423, 32-20-58
Ждем Вас на экспозициях музея «Торум Маа»
«Хошум хот» – теплый дом музея, ул. Комсомольская, 30
5 января – литературные посиделки «Чудесных сказок хоровод»,
6 января – проект выходного дня «У семейного очага «Ханты ими хот»
3-6,8-10 января - экскурсии по Мемориальному кабинету-музею
Ювана Шесталова, выставочным проектам «Народные традиции заснеженной Югры», «Родовое древо в музейном пространстве», «Сподвижница мансийской культуры», интерактивная программа «Отдарок на подарок»
«Священная земля» – открытая экспозиция музея, ул.Собянина, 1
2-10 января – акция «Весёлые каникулы», культурно-спортивная программа «Этно-Старт», экскурсионная программа «Знакомьтесь: Обские угры»
Отдельные программы проводятся по предварительным заявкам!
Экскурсии и проекты на открытой экспозиции реализуются до -25 °C
Билеты в кассах музея: https://torummaa.ru/price/