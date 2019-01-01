Подведены итоги интернет-фестиваля «Я сердцем вижу мир»

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Подведены итоги интернет-фестиваля «Я сердцем вижу мир»

В Окружном Доме народного творчества подведены итоги интернет-фестиваля художественного творчества «Я сердцем вижу мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Интернет-фестиваль проводился с 21 ноября по 25 декабря 2019 в рамках окружного социокультурного проекта в области арт-терапии «Света и добра!».

В состав жюри вошли ведущие деятели культуры и искусства автономного округа, представители социальных учреждений, а также общественные деятели. По результатам голосования определены следующие победители:

В номинации «Инструментальное исполнительство» лауреатом II степени в возрастной категории 7-10 лет стал Маликов Ильдар Вадимович (г.Нягань). Лауреатом I степени в возрастной категории 15-18 лет – Домрачев Иван Андреевич (г. Нижневартовск).

 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» лауреатами I степени в возрастной категории 7-10 лет стали участники из Нижневартовска: Антоненко Александр Станиславович и Фазылов Анар Анар оглы.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» лауреатами I степени в возрастной категории 11-14 лет стали: Колганова Елизавета Андреевна, Шнайдер Вероника Александровна и Минаева Евгения Сергеевна (г. Нижневартовск).

 

В номинации «Вокал» лауреатом II степени в возрастной категории 7-10 лет стала Михайлова Елизавета Алексеевна (г.Нижневартовск). Лауреатом I степени в возрастной категории 11-14 лет стала Шубина Диана Петровна (г. Нижневартовск). В возрастной категории 15-18 лет лауреатом III степени стал Комышев Илья Сергеевич (г. Нягань).

 

Победители конкурса будут награждены дипломами лауреатов. Благодарим всех участников конкурса, поздравляем победителей, желаем дальнейших творческих успехов!

С полным списком лауреатов Вы сможете ознакомиться в приложении.

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 12/26/2019 - 10:31

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