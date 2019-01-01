Сохрани своё здоровье

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Ежегодно первого декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В преддверии этого дня проводится большое количество профилактических мероприятий. В связи с этим главный врач «СПИД-Центра» Андрей Петровец и заведующая отделом профилактики, врач-методист центра Анна Новоженова подвели итоги акции «Стоп ВИЧ-СПИД» в Югре.
По словам главного врача Андрея Петровца, цель акции профилактическая, донести до людей, что необходимо обследоваться на ВИЧ-инфекцию. ВИЧ не является приговором, так как это заболевание сегодня контролируется антиретровирусной терапией. Лечение позволяет пациенту жить полноценной жизнью, без развития иммунодефицита.
– Надо сказать, что на сегодняшний день в округе поражение достаточно высокое, несмотря на то, что последние три-четыре года снижается количество новых случаев. В среднем каждый девяносто первый житель округа поражён, то есть фактически из сотни – один человек, – рассказал Андрей Петровец.
Активность профилактических мероприятий, кроме молодёжи, рассчитывается на старшую возрастную группу. Основной контингент, который сейчас превалирует в составе диспансерных пациентов, это люди в возрасте от тридцати до пятидесяти лет. Минздрав России в течение пяти лет, два раза в год, в мае и декабре проводит всероссийские акции. Задача врачей не запугать население этой болезнью, а дать правдивую информацию и настроить людей на обследование. Необходимо хотя бы раз в год сдавать анализы не именно на выявление ВИЧ-инфекции, а с целью сохранения своего здоровья, своей семьи и окружающих.
Ежегодный девиз акции – «Это касается каждого». По словам Анны Новоженовой, специалисты службы СПИД-Центра совместно с коллегами из медицинских организаций по всему округу провели целый ряд профилактических мероприятий. Были организованы информационно-профилактические площадки с центром экспресс-тестирования, где можно было пройти все процедуры бесплатно, безболезненно и анонимно. Проверить свой ВИЧ-статус можно по слюне в течение двадцати минут. Одной из задач является привить культуру людям, чтобы они проявляли заботу о своем здоровье. Если гражданин знает свой рост, вес, уровень сахара в крови, должен узнать и свой ВИЧ-статус. Это один из показателей здоровья.
За период проведения акции в округе свой ВИЧ-статус узнали более 13 тысяч югорчан. У 36 человек ВИЧ оказался положительным, эти люди были перенаправлены в специализированные центры, где с ними более детально работают врачи – инфекционисты, эпидемиологи, медицинские психологи. Так как по результатам экспресс-теста диагноз не выставляется, необходимы дополнительные исследования.
В целом по Югре зарегистрировано около 18 тысяч человек с положительным ВИЧ-статусом. Ни одно поселение не осталось в стороне от этой инфекции. Даже самые маленькие населённые пункты не стали исключением. Подавляющее большинство люди трудоспособного возраста. В этих целях и родился проект от консультирования до экспресс-тестирования на рабочих местах, который успешно внедряется уже с прошлого года. Врачи «СПИД-Центра» активно выходят непосредственно в трудовые коллективы, где человек без отрыва от производства может проверить свой ВИЧ-статус.
Николай Меров