В 2019 году окружная дума приняла 106 законов и 336 постановлений

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Об этом стало известно на пресс-конференции с председателем окружной думы Борисом Хохряковым, которая состоялась 26 декабря 2019 года на площадке регионально-информационного центра «Югра».
Б.С. Хохряков рассказал:
– В течение уходящего года состоялось 10 заседаний думы. Этот год для думы Югры был юбилейным – главному законодательному органу округа исполнилось 25 лет. За это время депутаты приняли более 3 тысяч законов.
Прибавка в окружной бюджет составила 61 млрд рублей, дополнительные средства были направлены на решение жилищной проблемы и модернизацию здравоохранения.
Те решения думы по балочной проблеме, которые принимались с подачи губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, уже выполнены. У нас осталось несколько сотен балков из тех 10 тысяч, которые были по состоянию на 1 января 2010 года. Жители оставшихся балков находятся в судебном противостоянии, решают через суд свои вопросы. Поэтому я считаю, что первый квартал 2020 года станет исторической вехой, поскольку снесём последний балок.
Из дополнительных средств, поступивших в окружной бюджет, более 13 млрд рублей было выделено на решение жилищной проблемы: на снос аварийного и ветхого жилья. Почти на 9 млрд рублей было закуплено высокотехнологичное оборудование. Также в соответствии с Указами президента часть средств была направлена на повышение зарплат.
Говоря о прогнозе на 2020 год, Б.С. Хохряков отметил, что был принят окружной бюджет на три года, на будущий год выделено 210 млрд рублей. Бюджет по-прежнему остаётся социально-ориентированным – 75% пойдёт на социальную сферу.
Председатель окружной думы рассказал и о новшествах следующего 2020 года: «Муниципалитетам будет передано 20% ставки транспортного налога, за счёт чего муниципалитеты получат дополнительно около 700 млн рублей. С января 2020 года за рождённого ребёнка будет вручаться мультикарта «Расту в Югре», на которую будет зачислено 20 тысяч рублей.
Также внесены изменения в закон о Югорском семейном капитале, который теперь можно направлять на покупку машины и участие в долевом строительстве через экскроу-счета.
В Югре появилась ещё одна льгота при строительстве индивидуального жилья для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Постановлением правительства на выбор будет определена возможность получить денежную компенсацию или бесплатный земельный участок».
На вопрос о том, вносит ли окружная дума законодательные инициативы в Государственную Думы РФ, Б.С. Хохряков ответил, что за последнее время законотворцы Югры внесли три проекта в изменение законов РФ. Это изменения в сфере контрактных закупок, которые предполагают наделение губернатора округа полномочиями по определению условий для проведения контракта. Также регион вышел с предложением увеличения мировых судей и участков в Югре. Третье предложение связано с ограничением нарушителей в сфере продажи алкогольной продукции. «Мы приняли региональный закон о том, что если организация нарушила правила торговли алкоголем, при этом лишена лицензии на продажу алкоголя, то она не может получить эту самую лицензию ещё 5 лет. Хотя по действующему законодательству, отозванную лицензию можно снова получить. Думаю, что такое же можно будет принять и на федеральном уровне», – сказал Борис Хохряков.
Всего к окружным депутатам за год поступило около 5 тысяч обращений от югорчан, из них 25% обращений по поводу оказания материальной помощи, вторая тема – жилищные вопросы, затем идут вопросы социальной сферы: по работе здравоохранения, образования, культуры, кроме этого, много обращений по поводу работы ЖКХ. Более половины вопросов жителей решены положительно, на треть даны разъяснения. Несколько обращений направлены в разные ведомства и муниципалитеты для решения.
В этом месяце депутаты Думы Югры приняли план работы на 2020 год, который уже получили муниципалитеты и правительство округа и в котором отражены и важные для округа даты – 75-летие Великой Победы и 90-летие Югры. На первом заседании в новом году план примут окончательно. Ко Дню Победы также будут выделены средства из депутатского фонда для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Завершая пресс-конференцию, Борис Хохряков поздравил югорчан с наступающим Новым годом: «Под Новый год всем хочется волшебства, всем хочется чуда. Я считаю, что будущий год принесёт вам исполнение желаний, всего того, что вы загадаете. Счастья, здоровья, удачи, а любимой Югре процветания!»
Людмила ГУРЬЕВА