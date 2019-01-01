В Окружном Доме народного творчества состоялся Семинар по заполнению федеральной формы ввода данных в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации

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В Окружном Доме народного творчества состоялся Семинар по заполнению федеральной формы ввода данных в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации

24 декабря заведующая отделом национальных культур Окружного Дома народного творчества Светлана Нестерова провела семинар в формате on-line по заполнению федеральной формы ввода данных в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. В семинаре приняли участие специалисты учреждений культуры Кондинского, Нижневартовского районов, городов Покачи и Пыть-Ях.

Специалистам учреждений культуры были представлены способы сохранения нематериального культурного наследия, которые осуществляются в комплексном подходе с учетом больших географических пространств и народов, проживающих на территории России.

Светлана Николаевна рассказала о международном опыте сохранения нематериального культурного наследия. Так, в КНР существует четырехступенчатая система списков нематериального культурного наследия. Чтобы объект был утвержден в государственный или всекитайский список, необходимо провести работу по его включению в уездный список, затем в городской и в провинциальный. Утверждением объектов в государственный список нематериального наследия занимаются более 90 экспертов разных отраслей.

Подобный механизм практикуется и в нашей стране. В субъектах Российской Федерации создаются региональные каталоги и реестры объектов нематериального культурного наследия.

Семинары в on-line формате позволяют удаленно оказать методическую помощь, рассказать о работе электронных ресурсов, нормативных документах, методических материалах, процедуре подачи анкеты-паспорта ОНКН в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России. Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Пт, 12/27/2019 - 15:23

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