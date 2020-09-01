Новогодний праздник с национальным колоритом

- Русский
В сельском поселении Болчары Кондинского района третьего января состоялся благотворительный новогодний праздник для детей коренных народов. Он прошёл в здании сельской библиотеки, а также огромный вклад внесли организаторы праздничного мероприятия и сами сельчане, которые откликнулись и не остались равнодушными к детскому празднику. Люди отрывались от своих дел, приходили на репетиции и оформление площадки.
Цель мероприятия - приобщение детей к традициям своих предков, то есть к корням народов ханты и манси. Мне, как организатору мероприятия, было очень приятно, когда вызвались прийти на помощь больше половины коренного населения. Я видела, как было любопытно и интересно детям. Они активно играли, танцевали танцы народов ханты.
Мы проговаривали считалочки на родном языке. Например, узнали слова: ит, кат, холум, «один, два, три». Порезвились в игре «Каркам еш». Все получили огромное удовольствие от праздника. Мы и вновь готовы радовать детей и взрослых своими идеями.
Благодарим руководство и сотрудников сельской библиотеки за активную помощь и предоставление площадки для проведения мероприятия, а сельский центр культуры за предоставление костюма Деда Мороза. Выражаем огромную благодарность организации «ГАЗПРОМХАНТОС» за предоставление подарков детям, и отдельная благодарность администрации сельского поселения Болчары за активную поддержку наших идей.
Спасибо Светлане Тябиной за игру «Роли без подготовки», за сборы на мелкие призы передаем слова признательности Евгение Викторовне Кузнецовой, Валентине Ильиничне Бедхольд, Любовь Дмитриевне Чемляковой, Людмиле Александровне Щегленковой, Любовь Анатольевне Молотковой, Галине Петровне Сургучевой и Ольге Викторовне Сургучевой.
Анастасия Подрезова