Кочующая школа продолжает путешествовать

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Иголка. Что такое швейная игла? В каждом ли современном доме можно найти ее? Наверно нет, большинство людей воспринимают эту вещь всего лишь как мелкий обыденный предмет, никакого особого значения не имеющий. А для человека традиционной культуры игла является женским орудием труда. Хранению иглы придаётся особое значение, так как этот небольшой предмет, является одним из самых необходимых инструментов для создания тёплой и прочной одежды. К игле необходимо относиться бережно. Помимо утилитарной функции, игла имеет и семантическое значение, являясь символом женского начала.
Игольница - это женский предмет утвари для хранения игл. Он подчёркивает сакральность женского мира по отношению к мужскому, в нём запечатлён женский «дух». Игольник, хранящий в себе иглы, находится в специальном рукодельном мешочке «тучанг» или в орнаментированной коробке из пихтовой коры. С этими вещами женщина никогда не разлучается. Игольник – это основная вещь для девочки, она копирует его от матери. «Ты берёшь от неё как бы память, будешь, как она мастерить, шить и всю жизнь с такой мыслью жить». Игольницы могут быть подарены мамой, бабушкой или крёстной матерью. Выходя замуж, девушка берёт с собой рукодельный мешочек и игольник. Эти предметы она забирает с собой в случае самовольного ухода из родного дома в дом жениха. По отсутствию или наличию этих предметов родители узнают: девушка ушла по собственному желанию или с ней что-то случилось. Игольница сопровождает женщину всю жизнь[https://ksenia-aydit.livejournal.com/19856.html].
С 4 по 8 января 2020 года в поселке Сосьва Березовского района прошла третья Кочующая школа мастеров по обучению навыкам изготовления мансийских изделий из сукна. Команда проекта кочующей школы в новогодние каникулы приехала в очень гостеприимный поселок, где их уже ждали. Из Саранпауля познакомиться, перенять навыки мастерства и поделиться своим ремеслом приехали мастера Загайнова Нина Николаевна, Албина Наталья Васильевна и жители Мань Ускве - ученики школы. Заранее не было обговорено, какие именно изделия из сукна будут изготавливаться, полагались на творческую интуицию мастеров. Конечно же, случился подарок для нас: одна из участников мероприятия принесла с собой уникальную вещь, традиционную мужскую игольницу, принадлежащую еще ее прадеду, и тема школы нашлась сама. Участники, разделившись на группы, стали изготавливать три варианта игольниц – женскую прямоугольной формы, хранящуюся в рукодельной сумочке тутчанг; женскую дорожную, технология изготовления которой привезена из п. Хулимсунта и мужскую дорожную по древней технологии сшивания сукна стык в стык.
Практическая работа участников перекликалась с просмотрами документальных фильмов о жизни народа манси, воспоминаниями участников о древних изделиях, презентацией музейной коллекции, прослушиванием лекции Татьяны Александровны Молдановой о традиционных суконных изделиях и просто неспешной беседой за шитьем.
В последний день школы участники п.Сосьва приняли решение продолжить обучение и решили открыть мастерскую на базе местного музея. Это событие стало хорошим завещающим результатом и началом нового и интересного путешествия по восстановлению дремлющих ремесел народа манси.
Мы очень благодарны за удивительную теплоту души, гостеприимство директору Сосьвинской школы Наталье Александровне Слепцовой и за вдохновленное творчество всем – всем замечательным участникам нашей кочующей школы!
Кочующая школа мастеров успешно движется вперед, строит дальнейшие планы на будущее и все это благодаря Фонду Елены и Геннадия Тимченко и конкурсу «Культурная мозаика малых городов и сел в Уральском Федеральном округе». Спасибо вам, друзья!!!
Руководитель проекта Евгения Вьюткина,
куратор проекта Стаканова Любовь Павловна, с. Саранпауль
#культурнаямозаика
#фондтимченко