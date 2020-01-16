В Югре обсудили основные тезисы послания Президента Федеральному Собранию

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15 января Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию и обозначил основные задачи, стоящие перед исполнительными и законодательными органами власти. Общероссийский народной фронт по всей стране организовал площадки для онлайн-трансляции обращения главы государства и пригласил к участию в обсуждении общественников, представителей органов власти разных уровней, политологов, экспертов.
В Югре онлайн-трансляция проходила в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске. В окружной столице площадка была организована в городской библиотеке «БуквА». В мероприятии приняли участие депутаты окружной думы, представители органов окружной власти, общественных организаций, члены общественных советов при окружных и муниципальных органах власти.
После окончания трансляции участники обсудили основные тезисы обращения главы государства. По мнению собравшихся, послание было позитивным, конструктивным, перспективным, многообещающим. От предыдущих обращений оно отличалось тем, что Владимир Путин большое внимание уделил внутренней политике, социальным вопросам. Основными задачами ставятся – забота о семье, борьба с бедностью.
Второе вопрос, который был озвучен – это поправки в Конституцию Российской Федерации. Был выделен тот факт, что изменения, которые планируются внести в основной документ страны, будут вынесены на всенародное голосование. Участники общественного обсуждения положительно оценили, что в таком важном вопросе, Президент намерен считаться с мнением всего российского народа.
Директор департамента образования и молодёжной политики Югры Алексей Дренин, комментируя послание главы государства, отметил:
– По большому счёту, всё, что сейчас прозвучало, так или иначе вытекает из целей и задач, поставленных национальными проектами, либо ранее достаточно широко обсуждалось. Президент сказал, нужно посмотреть дополнительную потребность в обеспечении местами в образовательных организациях. Мы постоянно находимся в аналитике, исходя из того, как у нас предвидится демографический рост, мы актуализируем эту информацию в части того, сколько нам нужно построить школ.
Хочу отдельно коснуться вопроса питания школьников. В 2019 году в Югре был принят ряд законов, и мы постоянно выстраивали модель. Законы начали действовать с 1 января 2020 года, в частности, мы ввели дополнительно категорию – детей-инвалидов, которые обеспечиваются питанием за счёт средств окружного бюджета. Дополнительно принят закон о питании, который обеспечивает общие принципы организации питания школьников на территории автономного округа. То же самое касается оплаты, в каких-то муниципалитетах это осуществляется на условиях софинансирования, где-то есть возможность у ребят получать горячие бесплатные завтраки за счёт бюджета муниципального образования. Сейчас поставлена задача – обеспечить бесплатным питанием школьников с 1 по 4 классы, вне зависимости от категорий. Этот вопрос достаточно широко обсуждался, Президент в своей речи сказал, что были разные мнения на этот счёт, но задача поставлена. Конечно, мы будем смотреть, как это будет организовано, очевидно, что будет поручение Министерства просвещения в части доработки нормативно-правовых актов. Были названы три уровня бюджета – это федеральный, бюджет субъекта и муниципальный бюджет. Сегодня это осуществляется в соответствии с действующим законодательством, обеспечение горячим питанием, создание условий для обеспечения условий питания нельготных категорий – это муниципальные полномочия. Очевидно, следует ожидать, что будут внесены поправки в части перераспределения полномочий на уровне субъектов, закрепления его в финансировании. Конечно, эту задачу мы исполним.
В свою очередь, депутат окружной думы, главный врач автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» Николай Ташланов сказал: «Большое внимание было уделено социальной сфере, демографии, здравоохранению, образованию. По блоку здравоохранения – это 75% целевых мест в региональные вузы, это 100% целевых мест в ординатору. Данные меры дадут возможность кардинально поменять ситуацию в здравоохранении в первичном звене в России и в Ханты-Мансийском автономном округе в частности.
Если говорит о строительстве и модернизации медицинских учреждений, это процесс ежедневный, и необходимость такая существует всегда. Этими вопросами правительство и различные ведомства занимаются постоянно. Другое дело, что сейчас на эту работу было акцентировано внимание в послании главы государства.
Людмила Теткина